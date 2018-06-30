، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان افران الدولي ،مابين 6 و 11 يوليو 2018 تحت شعار: افران مرآة الاطلس

بلاغ صحفي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحتضن مدينة افران خلال الفترة الممتدة مابين 6 و 11 يوليو 2018 ، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان افران الدولي ، تحت شعار:

» افران مرآة الاطلس »

ويهدف المهرجان ، المنظم من طرف جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية » الى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم الى جانب تثمين التراث اللامادي والموروث الثقافي المحلي ، والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب لأجل النهوض بالسياحة وتشجيع فرص الاستثمار في مختل المجالات ، وتنشيط المدينة فنيا وثقافيا وسياحيا .

ويشمل برنامج هذه الدورة العديد من العروض الفنية والأنشطة المتنوعة مع ربط الفرجة بالمتعة والمعرفة ، تضم في طبقها الفني سهرات فنية بمشاركة المع نجوم الغناء والطرب ابرزهم الفنان راغب علامة وويلي وليام ، وسهرة مع NRJ MUSIC TOUR (MAROC) ، والفنانة شريفة ، والفنان الدوزي ،والفنان زكريا الغافولي ، والفنان يونس الغزالي والفنان الشعبي ميمون ورحو ،ومجموعات فنية محلية معروفة .

وفي الجانب الثقافي ، تتضمن الدورة معرضا للفن التشكيلي ، اختير له شعار « لقاء الحرف واللون » وقراءات شعرية لباقة من الشعراء المغاربة المرموقين في احتفاليات ليالي شعرية كبرى مع تكريم لثلة منهم وعرض لمسرح الشارع لفرقة المسرح الذهبي علاوة على ندوة ثقافية حول » راهن الشعر المغربي » بمشاركة واسعة لأسماء وازنة من الشعراء والنقاد.

وبالنسبة للجانب الرياضي يتضمن برنامج النسخة الثالثة من المهرجان ثلاث تظاهرات منها دوري كرة السلة 3X3 ، ودوري في الكرة الحديدية ، وسباق العدو الريفي على مسافة خمس كيلومترات.

ويقام على هامش فعاليات المهرجان معرض للمنتجات المجالية : فلاحية – صناعة تقليدية – نباتية وعطرية ، اضافة الى فن الطبخ والتذوق.حيث يعكس هذا المهرجان وجه اقليم افران كعاصمة ايكولوجية ولؤلؤة سياحية تمثل « مرآة الاطلس المتوسط »

وتتوزع فعاليات المهرجان بفضاءات : منصة بلادي – ساحة التاج – قاعة المناظرات .

عن لجنة الاعلام