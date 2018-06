L’AESVT-MAROC ORGANISE LES 6ème JOURNEES ENVIRONNEMENTALES DANS LA VILLE DE KHENIFRA

L’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc (AESVT-Maroc) a organisé la 6ème édition des Journées environnementales sous le thème : «Vers une gestion territoriale globale et intégrée des déchets ménagers» et ce, le week-end du 23/24 juin dernier dans la Ville de Khénifra.

Présidée par la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable Mme Nezha El Ouafi qui était accompagnée du Gouverneur de la Province de Khénifra : la cérémonie d’ouverture officielle de ces journées organisées en partenariat avec le secrétariat d’État chargée du Développement durable (SEDD), le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la préfecture et la commune urbaine de Khénifra a été marquée par l’organisation d’une cérémonie de remise des prix aux gagnants du 3ème concours national de coproduction de la propreté organisé sous le thème de «Écoles propres et quartiers propres, un droit et un devoir» par l’AESVT avec le soutien de la Fondation Drosos en partenariat avec les différents ministères concernés et l’appui des associations de quartier, des syndics d’habitations et des établissements d’enseignement.

Dans une allocution prononcée a cette occasion ; la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable ; Mme Nezha El Ouafi a tenu de mettre en relief la volonté et l’engagement du gouvernement de réussir le grand chantier de la stratégie nationale du développement durable en partenariat avec les différents acteurs dont notamment et surtout la société civile et les universités sans oublier la forte implication des acteurs locaux.

Pour l’intervenante ; cette stratégie nationale est un nouveau cadre fixant les politiques de l’état et des différents secteurs concernés par la question du développement durable dans l’objectif de faire face aux défis et enjeux relatifs à la réalisation de ce développement et particulièrement en ce qui concerne les enjeux propres au renforcement de la bonne gouvernance du développement, à la transition progressive vers une économie verte, à la lutte contre les changements climatiques et à l’encouragement de cette culture de développement durable .

Par la même occasion ; Mme Nezha El Ouafi a tenu d’annoncer que son département ministériel reste ouvert à toute proposition de projets présentés par les acteurs environnementaux locaux et prêt à subventionner et à soutenir les projets programmés et projets modèles qui visent à promouvoir et à vulgariser cette culture du développement durable.

Au terme de son intervention ; la secrétaire d’état chargée du développement durable a tenu de rappeler les grande lignes du programme nationale de valorisation des déchets qui porte sur le tri, le recyclage et la valorisation des déchets par des projets modèles.

A rappeler a cette occasion que 90 quartiers dans 22 villes marocaines ont bénéficié de ce projet environnemental de : « coproduction de la propreté » qui s’inscrit dans le cadre du programme national des déchets ménagers (PNDM) destiné à valoriser les déchets des communes.

Ce projet, lancé dans plusieurs villes du Maroc, pour une durée de quatre ans vise à pour objectif de :

– améliorer la propreté des espaces de vie,

– renforcer les valeurs de solidarité et de vie commune,

– mobiliser et coordonner les interventions des divers acteurs et partenaires locaux,

– suivre les étapes de création des systèmes de tri à la source ainsi que la collecte et la valorisation durable des déchets ménagers.

Le projet, a été lancé également dans 100 établissements, pour une période de 4 ans. Et a été marqué par l’organisation de concours régionaux et nationaux annuels au profit des quartiers et écoles en question.

Mohammed Drihem