VIDEO قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة : آخر ما انتجته التكنولوجيا في مجال الطب والصيدلة ،تسيير دقيق وفق قاعدة ـ الخطأ غير مسموح به

يعتبر قسم الانعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ، من بين اقسام الانعاش في المغرب الذي يتوفر على احدث ما انتجته تكنولوجيا صناعة الطب والصيدلة في مجال التقنيات والآلات الخاصة بمجال التخدير والانعاش …حيث يتوفر القسم على اكثر من 30 مخدعا مجهزا بكل التقنيات والآلات المتطورة لانعاش المرضى الذين يفدون على المركز في حالات صحية حرجة ، او الذين تجرى لهم عمليات جراحية معقدة تتطلب رقابة طبية دقيقة ومركزة …

يتوفر قسم الانعاش والتخدير على طواقم طبية متخصصة ، ويقضة ، تتعامل بحرفية مع كل حالة مستعجلة ، او حرجة ، طواقم طبية لا يسمح لها بالخطأ كيفما كان الأمر ، خصوصا وان رئيس قسم الانعاش والتخدير الاستاذ حسني ابراهيم لا يتوانى في تأطير الموارد البشرية المتخصصة في التخدير والانعاش ، بتواجده وحضوره الدائم ، بالاضافة الى ما يتميز به من مهنية وحرفية عالية في التعامل مع كل حالة طبية على حدة …

واننا اذ نقول هذا في شخص الاستاذ حسني ابراهيم ليس مدحا بقدر ما هو اعتراف بحرص الاستاذ على تسيير هذا القسم وفق قاعدة : » الخطأ غير مسموح ، وصحة المرضى فوق كل اعتبار » …لذلك يسعى جاهدا لتنظيم العديد من الدورات التكوينية لمختلف الطواقم الطبية المتخصصة في الانعاش والتخدير لاطلاعهم على كل جديد علمي يتم اكتشافه في هذا التخصص سواء على المستوى التكنولوجي او على المستوى الطبي

وجدة سيتي انجزت الربورتاج التالي عن قسم الانعاش والتخديربالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة …لتنابع