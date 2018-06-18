الرد على من رد على المغاربة حين نعتوا من حرّضوا التصويت ضده في احتضان مونديال 2026بقريش

محمد شركي

توصلت عبر الوتساب بفيديو لأحد السعوديين ينال فيه من المغاربة الذين نعتوا حكام السعودية بقريش لما صوتوا ضد المغرب وحرضوا غيرهم على التصويت ضده في قضية احتضان مونديال 2026،وأقاموا لذلك الموائد، وأنفقوا الأموال . وأخذ صاحب الفيديو يفخر بالنسب القرشي لأنه نسب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، واستعرض أبياتا من شعر النقائض التي فخر شعراؤها بالنسب القرشي .وكرد على هذا الزعنفة نقول إن قريش التي نعت بها المغاربة من خذلوا الأخوة العربية، واصطفوا مع أعدائها وخصومها، إنما هي قريش الكافرة المشركة التي أخرجت نبي الله عليه السلام من موطنه ،والتي كادت له، ومكرت به المكر الخبيث لتثبته أو تقتله ، والتي كذبته، والتي نقضت عهوده معه ، وليست قريش التي آمنت به، وصدقته ،وأيدته، ومنعته من قريش الكافرة المشركة .

ولو كان حكامك من قريش المسلمة لما خذلوا المغرب المسلم الذي آمن بدعوة الإسلام، وصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل للناس كافة، ولم يبعثه لقريش وحدها . ولا يشرف أحد بعرقه في دين الإسلام، بل يشرف بتقواه .

وما استشهدت به يا زعنفة من شعر النقائض إنما هو من نوع ما كان في جاهلية قريش، وهو مذموم في الإسلام، ومنهي عنه . وما دمت تستشهد بها وهي تدعو إلى عصبية منتنة ، فأنت على ملة قريش الكافرة المشركة، ولا تختلف عنها في شيء . ولو كان النسب القرشي يجدي نفعا، لما كان أبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجحيم . وما أظن مصير قريش هذا الزمان إلا كمصير أبي لهب ولن تغني عنهم قرشيتهم الناقضة للعهود شيئا . وليس لقريش الكافرة المشركة ما تفخر به، وقد كانت مهيضة الجناح لم تعرف العزة إلا بعد الإسلام ،وقد كانت خاضعة للفرس والروم يسومونها الخسف كما يسوم الأمريكان قريش هذا الزمان الخسف، ويذلونهم شر إذلال، ينهبون أموالهم نهبا ، ويدفعونهم إلى مستنقعات العار دفعا .

وما أغضب المغاربة إلا الخيانة منكم ، ونقض العهد الذي توجبه الأخوة العربية والإسلامية . ولئن خنتم بلدا شقيقا في مجرد لعبة ، فأنتم أشد خيانة له ولغيره من الأشقاء في قضايا الجد المصيرية . وها أنتم قاب قوسين أو أدنى من خيانة الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية بتورطكم في صفقة القرن المشئومة، وهي صفقة عار وشنار ستورثكم مذمة أبد الدهر .

إننا في المغرب لا ندعو إلى عصبية منتنة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام ، وليس الإسلام حكرا على من وجدوا حول بيت الله الحرام فقط . وإننا أشد حبا لهذا البيت نبذل الطارف والتليد شوقا لزيارته، وأنتم تسلمون هذا الطارف والتليد لعدو الله الذي يمعن في إذلالكم أمام شعوب المعمور . ولسنا مثلكم فنحن نقصد البيت الله الحرام للعبادة وطاعة الله عز وجل ، و أنتم تهجرونه إلى كل بقاع العالم للعربدة ومعصية الله . ولسنا نحن من ملأ السجون والمعتقلات بالدعاة ، وفتح الكبرهات والنوادي الليلية للرقص الماجن في أرض الرسالات تنفيذا لأوامر الأمريكان الأسياد . ولسنا من ينفق الأموال لزعزعة استقرار بلاد الأشقاء . ولسنا من يصوت ضد الأشقاء ولا من يخذلهم .

وأخيرا نربأ بشعب جزيرة العرب الشقيق والفاضل والأصيل أن تكون أنت ومن خذل الأخوة منه ،. وحسبك وحسبهم ذلا وهوانا أن يدعوكم ترامب كما تدعى الكلاب فتبصبصوا .