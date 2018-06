AGADIR AU RENDEZ-VOUS AVEC

UN ATELIER THEMATIQUE SOUS LE THEME :

« Les enfants et les jeunes en mouvement: mettre en œuvre des solutions durables »

Après Berlin en 2017; la ville ocre de Marrakech accueillera les travaux de la 11ème édition du Forum Mondial de la Migration et du Développement qu’organisera le Maroc avec une co-présidente allemande du 05 au 07 Décembre 2018 prochain.

Dans le cadre de cet événement d’envergure internationale qui sera bientôt organisé par le Maroc à Marrakech avec la coprésidence maroco-allemande et qui coïncident avec le quatrième anniversaire de la Politique nationale d’immigration et d’asile lancé par Mohammed VI en 2013 ; le Ministère Délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, organise en collaboration avec l’UNICEF un atelier thématique international sous le thème « Les enfants et les jeunes en mouvement : mettre en œuvre des solutions durables», les 21 et 22 juin 2018, à Agadir.

Cet atelier international qui connaitra une forte participation des représentants des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile, des chercheurs, ainsi que des enfants et des jeunes migrants ; s’inscrit dans le processus de préparation de la 11ème édition du Forum Mondial pour la Migration et le Développement (GFMD) qui aura lieu à Marrakech sous le thème « Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des migrants pour le développement ».

Cet évènement qui se déroule sur deux jours vise à identifier les enjeux prioritaires pour les enfants et les jeunes en mouvement, tels que les lacunes de protection, l’inclusion sociale et l’accès aux services et au marché du travail et les débats s’articuleront autour des thèmes suivants :

⦁ L’importance des données sur les enfants et jeunes migrants ;

⦁ La protection des enfants et jeunes migrants ;

⦁ La question de la vulnérabilité et l’accès aux services pour les enfants et jeunes migrants ;

⦁ Les partenariats en faveur des enfants et jeunes migrants.

Les thèmes qui seront abordés lors des différentes sessions de l’atelier sont les suivants: Les cadres pour améliorer la coopération en matière de migration pour la prochaine génération d’enfants et de jeunes migrants (avec un accent particulier sur la coopération régionale); les bonnes pratiques existantes qui réduisent efficacement les risques pour les

enfants et les jeunes en déplacement et maximisent les avantages de leur migration; les lacunes dans les connaissances qui entravent la mise en place conjointe de politiques migratoires avec et pour les enfants et les jeunes; et les aspirations et les besoins des enfants et des jeunes migrants.

L’atelier tirera parti notamment des expériences des jeunes migrants, des autorités locales et nationales, des praticiens, des experts, du secteur privé et de la communauté internationale.

Aussi, il y’a lieu de signaller que l’objectif de l’atelier attendu à Agadir est d”entamer la préparation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour la migration, du niveau local au niveau mondial, à travers:

1. l’échange des exemples de politiques et de pratiques migratoires sensibles aux enfants qui peuvent être reproduites à l’échelle régionale ou mondiale, en mettant l’accent sur le continent africain.

2. l’identification et la création conjointe de solutions pour résoudre les problèmes prioritaires pour et avec les enfants et les jeunes en mouvement.

3. la construction de coalitions multipartites qui mettront en avant certaines solutions identifiées pour aborder les questions clés touchant les enfants et les jeunes migrants.

Cet événement sera un mélange de sessions plénières qui débatteront des données pour protéger, informer et dissuader les dangers, de la Protéction des enfants et des jeunes migrants à travers les frontiers, de l’Afrique comme continent en movement; des voies à suivre pour contrecarrer la vulnérabilité avec l’Accès aux services et solutions soutenables pour les enfants et les familles et aussi des Partenariats pour et avec les enfants et les jeunes migrants.

Aussi; des discussions en petits groupes parallèles, des panels interactifs de style TED et des discussions informelles seront structurées de manière à permettre un échange constructif de pratiques et d’expériences prometteuses entre tous les participants.

Enfin; dans le cadre d’une action commune, les participants seront également invités à participer et à contribuer au lancement d’une campagne de l’UNICEF visant à promouvoir des attitudes positives envers les enfants réfugiés et migrants lors de la Coupe du monde 2018 de football.

Mohammed Drihem