وجدة سيتي تهنيء زوارها بعيد الفطر السعيد

بمناسبة رؤية هلال عيد الفطر يسعد الأستاذ قدوري الحسين مدير الجريدة الالكترونية وجدة سيتي اصالة عن نفسه ونيابة عن كل طاقم الجريدذة ، واقلامها ، وكتابها ، والناشرين بها ، ان يتقدم باصدق عبارات التهاني الى زوار » وجدة سيتي » راجيا من العلي القدير ان يتقبل صيامهم وقيامهم ايمانا واحتسابا ، وان يدخلنا واياهم الجنة من باب الريان ، كما نسأله تعالى أن يعيد عليهم هذا العيد وأمثال امثاله بالصحة واليمن والسعادة ، وعلى الأمة الاسلامية بالتقدم والرقي والوحدة

انه سميع مجيب