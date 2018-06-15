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وجدة سيتي تهنيء زوارها بعيد الفطر السعيد

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بمناسبة رؤية هلال عيد الفطر يسعد الأستاذ قدوري الحسين مدير الجريدة الالكترونية وجدة سيتي اصالة عن نفسه ونيابة عن كل طاقم الجريدذة ، واقلامها ، وكتابها ، والناشرين بها ، ان يتقدم باصدق عبارات التهاني الى زوار  » وجدة سيتي  » راجيا من العلي القدير ان يتقبل صيامهم وقيامهم ايمانا واحتسابا ، وان يدخلنا واياهم الجنة من باب الريان ، كما نسأله تعالى أن يعيد عليهم هذا العيد وأمثال امثاله بالصحة واليمن والسعادة ، وعلى الأمة الاسلامية بالتقدم والرقي والوحدة
انه سميع مجيب

 
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