السيد رشيد الطالبي العلمي: بتعليمات سامية من جلالة الملك، المغرب سيتقدم رسميا بطلب احتضان كأس العالم 2030

أعلن وزير الشباب والرياضة، السيد رشيد الطالبي العلمي، أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستتقدم المملكة المغربية رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطلب احتضان كأس العالم 2030.

وقال السيد الطالبي العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس، إن الحكومة تلتزم بتنفيذ كافة المشاريع التي كانت مبرمجة في ملف الترشيح الذي تقدم به المغرب لاستضافة مونديال 2026، مبرزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعترف بمؤهلات المملكة وقدرتها على استضافة تظاهرة كروية عالمية من هذا الحجم.

وذكر بأن المغرب قام بحملة نظيفة في إطار الترويج للملف المغربي لمونديال 2026، مبديا أسفه لبعض الممارسات الخارجة عن أخلاقيات الفيفا التي شابت عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026.

وفاز الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، وذلك خلال المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أقيم أمس الأربعاء بموسكو.

وجاء اختيار الملف المشترك لمونديال 2026 الذي سيعرف لأول مرة مشاركة 48 بدلا من 32 حاليا، بعد حصوله على 134 صوتا مقابل 65 للملف المغربي.

ومن ضمن 65 بلدا التي صوتت لصالح الملف المغربي، هناك 14 دولة عربية هي عمان والجزائر وتونس واليمن وقطر وفلسطين وليبيا والصومال والسودان وسوريا وموريتانيا ومصر وجيبوتي وجزر القمر.

وفي المقابل، اختارت 7 دول عربية التصويت لصالح الملف الثلاثي المشترك ، ويتعلق الأمر بالبحرين والأردن والكويت ولبنان والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

وفي ما يتعلق بالقارة الإفريقية، صوت لصالح ملف الترشيح المغربي 32 دولة إفريقية وهي أنغولا وإريتيريا وإثيوبيا والغابون وغامبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وزامبيا وروندا وغينيا بيساو وبوركينافاسو وبوروندي والكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية وكينيا وساوتومي وبرينسيبي والسنغال والسيشل وجنوب السودان والطوغو وتنزانيا وسوازيلاندا وجمهورية موريس ومالي ومالاوي ومدغشقر وغينيا الاستوائية، وكوت ديفوار.

ومع:14/06/2018