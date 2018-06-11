شرطة ميناء الناظور توقف شخصا وبحوزته 950 غراما من الشيرا

وجدة في 11 يونيو 2018

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تمكنت شرطة ميناء بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور مساء يوم الأحد 10 يونيو 2018، من توقيف شخص في الأربعينات من العمر في حالة تلبس بقضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء عملية العبور نحو أوروبا، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة صفائح من مخدر الشيرا تزن 950 غراما كانت مخبئة بعناية داخل حقيبة يدوية بغاية تهريبها.

المشتبه فيه تمت إحالته على الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد بقية الامتدادات المحتملة للقضية للكشف عن جميع المتورطين فيها.

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