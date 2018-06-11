بفضل القيادة الرشيدة … تطورات مناخ الاستثمار بالمغرب في تقرير دولي

قدور اليزناسني

أفاد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التصنيف العالمي الجديد لقيمة الاستثمارات في كل بلد، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المقدمة بـ275 مليار دولار، فيما احتلت الصين المركز الثاني، رفقة هونغ كونغ بقيمة استثمارات بلغت 135 مليار دولار، وقدم التقرير ذاته ترتيب الدول المغاربية والتي شهدت ارتفاع طفيف في قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة بصفة عامة.

واحتل المغرب الرتبة الأولى بقيمة استثمارات خارجية بلغت مليارين و700 مليون دولار سنة 2017، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية بالمملكة بعدما كانت مليارين و100 ألف دولار سنة 2016، فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني بعد المغرب، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية بها سنة 2017 ما قيمته 1.2 مليار دولار، إذ تراجعت هذه السنة مقارنة بـ2016، حيث بلغت نحو 1.6 مليار دولار، و احتلت تونس المركز الثالث مغاربيا بـ880 مليون دولار، بالنسبة لسنة 2017، مقابل 885 مليون دولار سنة 2016، و جاءت موريتانيا في المركز الرابع مغاربيا، بعد أن عرفت قيمة الاستثمارات الخارجية بها سنة 2017 ارتفاعا طفيفا، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 330 مليون دولار سنة 2017، بعدما كانت 271 مليون دولار في 2016، هدا ولم يقدم التقرير معلومات وافية عن قيمة الاستثمارات في ليبيا بسبب الظروف الامنية التي تعيشها.

يذكر ان المملكة المغربية احتلت المرتبة الاولى مغاربيا بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية سنة2016، وحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقريرها السنوي، فالمغرب من ضمن الخمس دول عربية الاكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر، الى جانب كل من الامارات العربية المتحدة ، وجمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية ولبنان.