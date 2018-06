IMILCHIL AU RENDEZ-VOUS AVEC

LE 14ème « FESTIVAL DE LA MUSIQUE DES CIMES »

ET LE SECOND « FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE »

IMILCHIL DU 11 AU 13 AOUT 2018.

A l’initiative de la Province de Midelt et ses partenaires ; la localité d’Imilchil sera au rendez-vous avec la 14ème édition du Festival de la musique des cimes et la 2ème édition du Festival des marocains du Monde et ce, du 11 au 13 Aout 2O18 prochain.

Ces deux manifestations, organisées en partenariat avec les conseils respectifs de la Région de Draa Tafilalet, du conseil Provincial de Midelt et celui de la collectivité territoriale d’Michail avec les Associations respective d’Akhiam pour le développement économique et social et celle d’Agoudal pour le développement touristique, visent particulièrement à mettre en exergue le patrimoine musical national et à permettre au public d’apprécier l’art populaire en vue d’en faire un levier pour la promotion du tourisme dans la région.

Le programme du 14ème festival de la musique des Cimes prévoit cette année des soirées artistiques qui seront animées par plusieurs groupes musicaux, une exposition de produits d’artisanat et produits du terroir, ainsi que des ateliers et des conférences sur différentes thématiques notamment celui de la « Musique des Cimes, une passerelle avec les Marocain du Monde » : Thème de cette édition 2018.

Quant au programme de la Seconde édition du Festival des Marocain du Monde, il se présente comme ci après détaillé :

11 AOUT 2018

9h00 : Départ en bus de rabat

13h00 : Déjeuner Offert par Mr le Gouverneur à Midelt

18h00 : Arrivé à IMILCHIL et installation dans les Hôtel

21h à 01h : Soirée Musical au centre d’IMILCHIL (Festival de la Musique des Cimes)

12 AOUT 2018

8h00: Petit Déjeuner

9h30 : Excursion au grand lac (ISLI)

10h-13h : visite des lacs, activités Sportif VTT, animations, détente

13h30 : Déjeuner coté de petit lac (Tislite)

15h : retour à l’Hôtel

17h : retour au petit lac, cérémonie de Mariage traditionnelle

21h : Diner

21h à 01h : Soirée musical assurer par le Festival des Musiques de cime

13 AOUT 2018

8h00: Petit Déjeuner

9h30 : Excursion à la grotte AKHIAM (Cascade; Stalagmites Stalactites, pont naturelle…)

13h00 : Déjeuner au village Agoudal

15h00 : Retour à IMILCHIL (visite de la coopérative Jus et vinaigre de pomme)

17h: temps libre

21h : Diner

21h à 01h : Soirée musical assurer par le Festival des Musiques de cimes

14 AOUT 2018

8h00 : Petit Déjeuner

9h00 : Retour à Rabat en Bus

A rappeler que la première édition du Festival des Marocains du monde organisée du 11 au 13 août 2016, à Imilchil à l’initiative de l’association Akhiam pour le développement économique et social sous le thème «MRE et acteurs locaux se mobilisent pour la COP 22» et ce, en partenariat avec l’Association française Solidarité Échange Nord-Sud (SENS) et le soutien du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et le conseil provincial de Midelt.

A l’instar de la première édition donc, la seconde édition de ce festival sera marquée par l’organisation d’une Caravane des Marocains du monde de Rabat à Imilchil durant la même période par l’Association Akhiam avec le concours logistique de la fondation Hassan II pour les marocains résidants à l’étranger et par l’organisation d’une « caravane médicale » au du 9 AU 11 AOUT 2018 profit de 400 personnes de la Région d’Imilchil.

Mohammed Drihem

NB : Les frais de participation (Hôtel + nourriture) 90€ pour les 3 jours.

Inscription obligatoire (places limitées).par: Mail festivalmre@gmail.com Tél (+33) 626.688.665 ou (+212) 670.780.681