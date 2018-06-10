الأعرج: العمل الثقافي بالجهات: تعزيز المكتسبات وتسريع وثيرة الانجازات

عقد السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال يوم الخميس 7 يونيو 2018 اجتماعا موسعا مع المديرين الجهويين للثقافة والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي والمديرين الإقليميين ومديري مراكز الدراسات والأبحاث بحضور السيد الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة- والسادة المديرين المركزيين والمفتش العام. وكان الموضوع العام لهذا الاجتماع إعطاء نفس جديد لقطاع الثقافة على مستوى الجهات، حيث استعرض السيد الوزير في مداخلته التوجيهية الجوانب التي سيتم التركيز عليها لبلوغ هذا الهدف والمتمثلة على وجه الخصوص في تسريع وثيرة العمل والمعالجة السريعة لجميع الاختلالات والإكراهات وضبط المسؤوليات واعتماد التأويل الإيجابي في المهام والاختصاصات، مع إعمال روح المبادرة والعمل الجماعي على المستوى الجهوي وفي التنسيق مع المستوى المركزي ومع باقي المتعاملين.

وشدد السيد الوزير على توضيح الشراكات والعمل من أجل تحقيق النجاعة والسعي نحو الريادة وتعزيز استعمال الرقمنة التكنولوجيات الحديثة في عمليات التوثيق والتواصل. كما أكد على أن إحداث المصالح اللاممركزة يجب أن يحدث تغييرا ملموسا في الرفع من نجاعة قطاع الثقافة خاصة على مستوى تدبير التراث الثقافي بالجهات سواء تعلق الأمر بالمحافظة أو بالاستقطاب أو بالتحسيس. وختم السيد الوزير مداخلته بتحديد مواعيد مضبوطة يتعين التقيد بها في مجال إبرام الصفقات وذلك لتجنب البطء في إنجاز المشاريع الثقافية أو تعثرها وما يترتب عن ذلك من ترحيل للاعتمادات، وكذا بالاستماع إلى بعض التوضيحات من طرف مسؤولي المصالح اللاممركزة.