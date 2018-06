بلاغ لكل شباب جهة الشرق عن ورشات التكوين الدولية للدورة السابعة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب)

تعلن جمعية سيني مغرب أنها ستنظم ورشات فنية وتقنية تندرج ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم المغاربي، تحت شعار: « السينما لغة العالم » دورة الفنان التشكيلي الراحل « مصطفى الرواس »، والتي ستنعقد بمسرح محمد السادس في وجدة من 23 إلى 27 يونيو 2018، حيث ستعرف هذه الدورة مشاركة الدول المغاربية الخمس وبعض الدول العربية، بحضور وازن لأهم نجوم السينما والنقاد والصحفيين والأدباء المرموقين.

وسيستفيد شباب المدينة والجهة من ورشات مختلفة، تهتم بتحليل الصورة، والخدع والماكياج، والمبادئ الأولية للفيديو، وورشة السيناريو، بالإضافة لمختبر الفيديو (الإخراج والإنتاج) و »أوريونطال لاب ORIENTAL LAB »، والذي يهتم بدعم مبدعي الأفلام والسينما، من أجل التعريف بما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات تاريخية وجيوغرافية وطبيعية، وتبادل الخبرات بين المشاركين فيها.

وستقام كل الورشات بقاعات مسرح محمد السادس بوجدة، على مدى يومين متتاليين (22 و23 يونيو)، وقد خصص المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة هذه السنة، حيزا مهما للورشات التكوينية، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة سينمائية علمية سليمة لدى عشاق السينما بوجدة وجهة الشرق، وصقل المواهب الشابة، وتكوين جيل من الشباب المتمرس على أسس سينمائية صحيحة.

وسيؤطر ورشة « تحليل الصورة »، الخبير جون بيير سوفير من فرنسا، فيما ستؤطر ورشة الخدع والماكياج المختصة ستيفاني أوريار من فرنسا، أما ورشة مختبر الفيديو(ORIENTAL LAB، الإخراج والإنتاج) فسيؤطرها جيريمي بانستر من فرنسا، وفيما يتعلق بورشة المبادئ الأولية للفيديو سيشرف عليها المخرج شرف بن الشيخ، هذا، بالإضافة ل »إقامة كتابة السيناريو » للمبدعين والمحترفين والمهنيين مع السيناريست عثمان أشقرا، لذا فعلى الراغبين من الاستفادة من إحدى هذه الورشات ملء الورقة التالية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني cinemaghreb2016@gmail.com

Dans le cadre de la 7ème édition du Festival Maghrébin du Film, l’association Ciné Maghreb organise des formations aux métiers du cinéma et à l’audio- visuel du 22 au 23 juin au théâtre Mohamed VI à Oujda.

Au Programme, 5 ateliers :

Ateliers Animateurs Dates

1 Analyse de l’image Jean Pierre SAUVAIRE 22

23

2 Le scénario Othman ACHAKRA 22

23

3 Initiation à la vidéo Charaf BENCHEIKH 22

23

4 Oriental Lab (Réalisation et production) Jérémy BANSTER 22

23

5 Maquillage et effets spéciaux Stéphanie ORILLARD 22

23

Inscription ouverte du 6 au 20 juin.

A Les participants sont invités à remplir la fiche ci- dessous et l’envoyer aux adresses en bas de page.

B Les participants doivent choisir un seul atelier.

C La sélection des participants se fera en fonction des critères établis par l’animateur.

D Votre participation n’est effective qu’après acceptation de votre demande par le bureau responsable de la formation.

E Les ateliers 1, 4 et 5 sont en langue française.

Fiche de participation à la formation

NOM et Prénom :

Age

Niveau scolaire / universitaire

Diplôme

Profession/ activité

Ville de résidence

Adresse électronique

Tél

1 Avez- vous déjà participé aux formations proposées par Ciné Maghreb ?……………………..

2- Dans quel atelier ?………………………………………….

Atelier choisi :………………………………………………..

للاستفسار يمكن الاتصال بجمعية سيني مغرب على الأرقام التالية :

06.61.63.62.91/ 05.36.68.28.43 أو 06.73.44.89.42

أو عبر البريد الالكتروني:

Cinemaghreb13@gmail.com

أو عبر الصفحات الرسمية للمهرجان:

WWW.FACEBOOK.COM/FMFOUJDA

WWW.FESTIVALMAGHREBINFILM.MA