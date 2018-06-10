جامعة الاخوين تحتفي بتخرج الفوج 21 واغلب المتخرجين من العنصر النسوي

ادريس اعويشة : الجامعة ربحت رهان الاعتراف والاعتماد من طرف المؤسسات الدولية

افران:ع.لفلاحي

وسط اجواء احتفالية مليئة بالفرحة والتطلع الى المستقبل تسلم الطلبة المتخرجين هده السنة من جامعة الاخوين الفوج 21 شواهد التخرج بحضور اوليائهم وعائلتهم واطر الجامعة

الحفل الي تراسه اعضاء مجلس الامناء الى جانب كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس ضيف شرف هدا الحفل وخريج هده الجامعة

وعامل اقليم افران السيد عبد الحميد المزيد ورئيس المجلس الاقليميي لافران السيد حمو اوحلي.

وتجدر الاشارة ان عدد المتخرجين بلغ هده السنة 502 متخرج منهم284 عنصر نسوي حيث تم تسجيل اعلى نسبة في تفوق الاناث هده السنة مايفوق 58 في المائة .فيما بلغ عدد المتخرجين من الجامعة مند تاسيسها 4902 متخرج اغلبهم ولجوا عالم الشغل في ميادن المالية التكنولوجيا مكاتب الابحاث والدراسات……

وقد عرف هدا الحفل القاء خطاب بالمناسبة من طرف اضيف الشرف محمد الغراس ورءيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء والدي نابته في القائه السيدة امينة بنخضراء عضوة مجلس الامناء حيث اكدت كل هده الكلمات على الموقع الدي تحتله جامعة الاخوين على المستوى الوطن والدولي وكدا الاعترافات التي حصلتها عليها من طرف مؤسسة دولية كان اخرها اعتمادها كاول جامعة غير امريكية من طرف جمعية نيوانجلاند للمدارس والكليات في افريقيا بالاضافة الى تصنيفها من طرف شركة كواكاريلي سيمندز

احسن جامعة على صعيد المغرب واحتلالها الرتبة44 في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وياتي دلك بناء على توفر الجامعة على السمعة الاكاديمية وجودة التدريس

كما اعتبرت كلمة رئيس مجلس الامناء ان الطلبة المتخرجين سيكون لهم دور مهم في بلورة النودج التنموي الجديد الي تتطلعه اليه بلادنا