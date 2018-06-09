بلاغ توضيحي في شأن الإعلان عن نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ‎

بلاغ توضيحي

على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية لخبر تزعم فيه استباقها إلى نشر نتائج امتحانات البكالوريا 2018، وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2018، وفق ما كان محددا لذلك يوم الجمعة 22 يونيو 2018 عبر البريد الإلكتروني المعد من طرف الوزارة لهذا الغرض والخاص بالمترشحات والمترشحين الممدرسين، وكذا عبر موقع « ترشيحات » بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين أن النتائج الرسمية لامتحانات البكالوريا 2018 سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها أعلاه، وما دون ذلك مما يروج له من نشر للنتائج عبر خدمات إلكترونية أخرى، يبقى مجرد مغالطات تسعى من خلال هذه المواقع إلى الحصول على معطايتهم الشخصية.