REGIONALISATION ELARGIE : Des experts marocains et étrangers en conclave A Ifrane autour du processus de la régionalisation au Maroc

La ville d’Ifrane a abrité le week-end du 26-27 Mai 2018 dernier ; les travaux de la 5e édition de la Conférence Annuelle des Sciences Sociales organisée par Al Akhawayn en partenariat avec la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung et le Conseil arabe des sciences sociales sous le thème de la : « Régionalisation, Gouvernance et Développement ».

Marquée par la participation d’une centaine de professeurs chercheurs et étudiants des différentes universités marocaines et étrangères et de spécialistes marocains et étrangers venus notamment d’Egypte, de la Palestine, de la Tunisie, de la Mauritanie et des Etats-Unis ; cette rencontre a été consacrée à l’examen de questions relatives à la politique de régionalisation au Maroc et ailleurs et à la présentation de plusieurs expériences en la matière dont celle du Maroc.

La séance d’ouverture marquée par la communication faite par Orateur principal ; Pr. Allal Sekrouhi de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat a été présidée par Driss Ouaouicha président de l’université al akhawayne qui tenu de souligner que cette rencontre tombe à point nommé eu égard à l’importance du thème choisi, «la régionalisation étant un sujet d’actualité et un pari de l’avenir», ajoutant que le Maroc a accumulé des acquis en matière de gestion participative dans les domaines social, économique et politique, du rapprochement de l’administration du citoyen et des lois. «Nous ne partons pas de zéro. Plusieurs expériences de régionalisation nous entourent. Laquelle devrons-nous choisir ? Laquelle est adaptée à notre milieu et notre culture ?», s’est-il interrogé avant de préciser que cette rencontre permettra de jeter la lumière sur ces questions et d’élaborer une série de recommandations pour contribuer à la mise en application de ce chantier.

A noter que cette rencontre sur la régionalisation élargie au Maroc a été marquée par la présentation de quelques 96 exposés lors des 24 ateliers répartis sur 05 séances parallèles et ce, afin de discuter de divers sujets dont notamment et entre autres sujets d’actualité :

perSpectiveS Sur la régionaliSation

l’adminiStration territoriale

régionaliSation et aménagement

régionaliSation et geStion deS reSSourceS

régionaliSation et planification urbaine

Société civile et gouvernement local

régionaliSation et Société civile

gouvernance régionale

territoireS et gouvernance

