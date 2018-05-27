هل وصل عبث المصالح المركزية لوزارة الصحة إلى البعثة الصحية لموسم الحج ؟

تؤطر مذكرة خاصة يتم إصدارها و تحيينها سنويا من طرف وزارة الصحة إعداد البعثة الصحية المتوجهة إلى الديار المقدسة لتأطير الحجاج صحيا و أداء مراسم الحج للأطباء و الممرضين العاملين بالمراكز الصحية أو المستعجلات حصرا أو بتقديم شهادة إدارية تثبت مزاولة مهام العلاج اليومية المعتادة

بالرغم من أن المذكرة تحمل شروطا مضبوطة لإنتقاء المترشحين من بينها شرط أقدمية لا تقل عن خمس سنوات و أن لا يتجاوز عمر المترشح 59 سنة فإنها في الواقع تصطدم بكون عدد المناصب الممنوحة للجهة أقل من عدد المندوبيات المكونة لها مثلا أربعة مناصب للجهة الشرقية التي تتكون من سبع مندوبيات لذلك تتدارك المذكرة هذا الأمر و تنص على مراعاة مبدأ التناوب بالعمالات و الأقاليم في الجنس و الإطار في حالة عدم تساوي عدد المناصب المخصصة للجهة مع عدد العمالات و الأقاليم التابعة لها و يراعى ما تم اختياره في السنوات الفارطة من حيث الجنس و الإطار بما معناه أنه مثلا إذا حج ممرض ذكر من مندوبية ما السنة الماضية فإن المرجح للحج هذه السنة من المندوبية نفسها ستكون طبيبة أنثى مع مراعاة التداول بين مختلف المندوبيات

ما حدث هذه السنة بالمديرية الجهوية للصحة بالشرق أن اللجنة الجهوية التي يترأسها المدير الجهوي و يحضر أشغالها جميع مندوبي وزارة الصحة بالعمالات و الأقاليم المنتمية للجهة و ممثل واحد عن كل نقابة وقع إختيارها على طبيبة من مندوبية إقليم جرادة و تم إعلامها بالأمر منذ شهرين غير أن الإدارة المركزية لم تعتبر ترشيحها مقبولا و نهائيا و تم سحب إسمها و تعويضها بطبيبة أخرى من نفس المندوبية تفوق الطبيبة المنتقاة أولا أقدمية في العمل بوزارة الصحة

في المجمل ، تعطي المذكرة المنظمة للبعثة الصحية رقم 008،2018 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2018 في خاتمتها الحق للإدارة المركزية في القبول أو الرفض النهائي للترشيحات إلا أنها تؤطرها بمحاذير و شروط هي :

1:منح أجل 15 يوما على الأكثر من تاريخ إنعقاد الإجتماع الجهوي لتوجيه شكايات المترشحين لعضوية البعثة الصحية غير المنتقين إلى مديرية الموارد البشرية مصلحة الشؤون الإجتماعية و كل شكاية تصل بعد الأجل المحدد لا يتم أخذها بعين الإعتبار

2: تلغى نتائج عملية الإنتقاء للمشاركة في البعثة الصحية من طرف مديرية الموارد البشرية عند ضبط أي خرق للمنشور الوزاري و يتعين على الجهة المعنية إعادة عقد إجتماع لإنتقاء الأعضاء في أجل أقصاه 7 أيام ( تحتسب من تاريخ يوم الإلغاء؟؟؟)

في حالتنا هذه ، إرتأت اللجنة الجهوية ترشيح الطبيبة الأكبر سنا لكنها ليست الأقدم في العمل بوزارة الصحة ربما لكون هذه الفرصة الأخيرة لها للمشاركة في البعثة الصحية و هو في المحصلة قرار غير ملزم للإدارة المركزية كما تنص عليه المذكرة لكن إبطاله يمر وجوبا عبر إحترام الشروط المذكورة أعلاه تلافيا لكل تجاوز تحكمه المحسوبية و الزبونية لكن هذه الإدارة المركزية ضربت بهاته الشروط التي وضعتها بنفسها عرض الحائط و لم تحترم المساطر التي نصت عليها مذكرتها المحينة ؛ لا الطبيبة الأقدم غير المنتقاة جهويا تقدمت بشكاية في الآجال المحددة بالنص و لا حتى خارجها حسب أقوالها و لم يتم إعادة عقد إجتماع اللجنة الجهوية للتداوم في ترشيح آخر بعد أن ألغت مديرية الموارد البشرية الترشيح الأولي لهذه اللجنة في الأجل المحدد و لكن قرار الإستبدال سقط على الجميع من فوق يوم الجمعة الماضي

ليس من المعقول أن تسفه المصالح المركزية مقررات مذكرات أصدرتها بنفسها و ليس مقبولا أن ترفض ما قررته لجنة جهوية تضم مديرا جهويا و مندوبي الأقاليم و ممثلي النقابات بدون الإحتكام إلى القانون المنظم و إلا فما الداعي إلى إنعقاد هذه اللجنة الجهوية إذا كان » اللعاب آحميدة و الررشام آحميدة »….

نتمنى أن تراجع المصالح المركزية قرارها المتسرع و غير القانوني و لم لا أن تحج الطبيبتان معا فالخدمة التي ستقدمانها لحجاج بيت الله ستكون أكبر

عمر بوكنانة