يا شِيخْ الظَّلمَة،غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ …زجل رمضان مصباح الادريسي

زجل رمضان مصباح الادريسي

يا السَّالك للهْ جْمعْ حْساب الزَّادْ والجّْمالْ

وظهور الخِيل والرّْكاب ؛ وْزِد لَمْنازَلْ وَلْحْوالْ

لَمْسارْ طويل و السَّرْ عْميقْ، دُونُه ْ لَغوال وَلْهْوالْ

فِينْ الحِيرَة، وْقَلْبْ العاشق، انْتَ ياطَالْبْ المُحال

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ما انتَ هايمْ ،فْ وَسْعْ الله، رْفيق الطِّير ولْغْزالْ

ما انتَ صاح ِ يا النايَم ؛ يا بُو لِيلْ مَ الطّْوالْ

السَّرّْ فْ نورْ الليل ، نارْ العَشْق وْلْوْصالْ

السر فْ هْسِيسْ الليل ، و ذِكْرْ الله فَ الجْبالْ

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يا الراكع غافل ،فين نَبْضْ صلاتك، فينْ القلب والبالْ

يا الساجد لاهِي،بايَعْ شاري، طالبْ لَسْواقْ والمَالْ

يا الصايم ،فينْ تاجْ صْيامك، طْعامْ الفَقْرْ مَ لْحْلال؟ْ

يا حاجْ حَجْ المال ،فين حَجّْ الله،طْهارَة للَرُّوح مَ لْوْحال؟ْ

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يا لابَسْ الايمانْ، ثُوبْ حْرِيرْ، والقلب اكْحَلْ مَ لْكْحالْ

يا الغافَل وَمْغوفَلْ ،حاسَبْ السِّيفْ لَغْمادْ وَلْحْمالْ

يا الجاهَرْ بَالذِّكْرْ، لَوْدَنْ جارُه،فِينْ لَعْمالْ وَلْفْضالْ؟

يا طالَبْ الجاه ْفْ بِيتْ الله تْبيعْ الدّْوام بَالزّْوالْ

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يا الحاسَبْ دِينُه، افْضَلْ مَنْ دين الناسْ،يَكْفر بَالقلْب وَلْقوال

يَقْطَع اعْناق الناسْ،ويْكَبَّر ، يَكْتَبْ شْعارْ الحَقْد بَالنّْصالْ

الدين مْحَبَّة، نورْ،يا شِيخْ الظَّلمة، عاشق الرُّعْبْ وَ النّْزالْ

أدْيانْ مَنْ عَند الله، وَالحق واحد ، يا غْليظْ القَلْبْ وَالْقالْ

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سَبحانْ الله فْ أرْضْنا وسْمانا؛سبحان الله فْ لْمْقام والرّْحالْ

سبحان الله جامَعْ خَلْقُه؛سبحان الله تُوبَة ، يامَنْ صالْ وْجالْ

سبحان الله بْحَمدُه، صْلاة الخَلْقْ كُلُّه ؛تَعْصَمْ مَ النّْكالْ

وَصْلاة على النّْبي،شَمْسْ اللِّيل، هْدايَة لِيكْ ف التِّيهْ وَلْحْوالْ

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السَّرّْ فْ نورْ الليل ، نارْ العَشْق وْلْوْصالْ

السر فْ هْسِيسْ الليل ، و ذِكْرْ الله فَ الجْبالْ

خليك هايم ،فْ ملك الله، أهل الله، رْفيق الطِّير ولْغْزالْ

وكل رمضان وأنتم من أهل الله

مستفركي :11 ماي 2018