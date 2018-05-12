يا شِيخْ الظَّلمَة،غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ …زجل رمضان مصباح الادريسي

يا شِيخْ الظَّلمَة،غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ …زجل رمضان مصباح الادريسي
زجل رمضان مصباح الادريسي
يا السَّالك للهْ جْمعْ حْساب الزَّادْ والجّْمالْ
وظهور الخِيل والرّْكاب ؛ وْزِد لَمْنازَلْ وَلْحْوالْ
لَمْسارْ طويل و السَّرْ عْميقْ، دُونُه ْ لَغوال وَلْهْوالْ
فِينْ الحِيرَة، وْقَلْبْ العاشق، انْتَ ياطَالْبْ المُحال
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ما انتَ هايمْ ،فْ وَسْعْ الله، رْفيق الطِّير ولْغْزالْ
ما انتَ صاح ِ يا النايَم ؛ يا بُو لِيلْ مَ الطّْوالْ
السَّرّْ فْ نورْ الليل ، نارْ العَشْق وْلْوْصالْ
السر فْ هْسِيسْ الليل ، و ذِكْرْ الله فَ الجْبالْ
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يا الراكع غافل ،فين نَبْضْ صلاتك، فينْ القلب والبالْ
يا الساجد لاهِي،بايَعْ شاري، طالبْ لَسْواقْ والمَالْ
يا الصايم ،فينْ تاجْ صْيامك، طْعامْ الفَقْرْ مَ لْحْلال؟ْ
يا حاجْ حَجْ المال ،فين حَجّْ الله،طْهارَة للَرُّوح مَ لْوْحال؟ْ
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يا لابَسْ الايمانْ، ثُوبْ حْرِيرْ، والقلب اكْحَلْ مَ لْكْحالْ
يا الغافَل وَمْغوفَلْ ،حاسَبْ السِّيفْ لَغْمادْ وَلْحْمالْ
يا الجاهَرْ بَالذِّكْرْ، لَوْدَنْ جارُه،فِينْ لَعْمالْ وَلْفْضالْ؟
يا طالَبْ الجاه ْفْ بِيتْ الله تْبيعْ الدّْوام بَالزّْوالْ
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يا الحاسَبْ دِينُه، افْضَلْ مَنْ دين الناسْ،يَكْفر بَالقلْب وَلْقوال
يَقْطَع اعْناق الناسْ،ويْكَبَّر ، يَكْتَبْ شْعارْ الحَقْد بَالنّْصالْ
الدين مْحَبَّة، نورْ،يا شِيخْ الظَّلمة، عاشق الرُّعْبْ وَ النّْزالْ
أدْيانْ مَنْ عَند الله، وَالحق واحد ، يا غْليظْ القَلْبْ وَالْقالْ
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سَبحانْ الله فْ أرْضْنا وسْمانا؛سبحان الله فْ لْمْقام والرّْحالْ
سبحان الله جامَعْ خَلْقُه؛سبحان الله تُوبَة ، يامَنْ صالْ وْجالْ
سبحان الله بْحَمدُه، صْلاة الخَلْقْ كُلُّه ؛تَعْصَمْ مَ النّْكالْ
وَصْلاة على النّْبي،شَمْسْ اللِّيل، هْدايَة لِيكْ ف التِّيهْ وَلْحْوالْ
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السَّرّْ فْ نورْ الليل ، نارْ العَشْق وْلْوْصالْ
السر فْ هْسِيسْ الليل ، و ذِكْرْ الله فَ الجْبالْ
خليك هايم ،فْ ملك الله، أهل الله، رْفيق الطِّير ولْغْزالْ
وكل رمضان وأنتم من أهل الله
مستفركي :11 ماي 2018
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