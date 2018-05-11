النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مكتب المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تستنكر الاعتداءات المتكررة على الأطباء المقيمين

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

مكتب المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة

بيان استنكاري

تعرض الطبيب ا ب وهو طبيب مقيم بمصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، لاعتداء شنيع من طرف أحد تقنيي الأشعة بنفس المستشفى، وصل حد السب والشتم بل والتعنيف الجسدي.

وتعود تفاصيل الواقعة ليومه الأربعاء 09/05/2018 عندما طلب الطبيب المذكور من المعني بالأمر اجراء فحص بالأشعة (راديو) لمريضة أجريت لها عملية جراحية على مستوى الحوض وهو ما رفضه تقني الأشعة بدون سبب واضح وطلب من الطبيب مغادرة قاعة الفحص، وعندما ألح عليه الطبيب في الطلب نظرا لضرورة الفحص وخطورة الحالة، انهال عليه بقاموس من السب والشتم، قبل أن « يخنقه » ويدفعه خارج القاعة أمام مرأى ومسمع المرضى والمرافقين.

ونحن في مكتب المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، اذ نعبر عن غضبنا الشديد من هذه التصرفات المشينة واللامسؤولة، نعلن ما يلي:

1-تضامننا اللامشروط مع د.ا ب.

2-امتعاضنا من الاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

3-دعوتنا ادارة المستشفى لاتخاذ الاجراءات التأذيبية االازمة في حق المعتدي.

4-تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10/05/18 على الساعة 11 صباحا أمام إدارة المستشفى.

5- عزمنا اللجوء للقضاء لاسترداد حق وكرامة الطبيب المعني.

حرر بوجدة في 09/05/18

إمضاء: النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

مكتب المستشفى الجامعي بوجدة