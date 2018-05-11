المسرح والكتاب يتصدران قائمة الأنشطة الثقافية بما مجموعه 534 نشاطا

ما يفوق 1100 نشاط ثقافي وفني متنوع منها 199 فقرة موجهة للطفل هي حصيلة شهرين من الأنشطة الثقافية

في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالشأن الثقافي وجعل التنشيط في مختلف المجالات الثقافية ممارسة يومية داخل المجتمع، كانت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة- قد أعطت في 12 أكتوبر 2017 انطلاقة الموسم الثقافي الذي تضمن مجموعة من الأنشطة المبرمجة لسنة كاملة على المستوى المركزي والجهوي. ومن أجل تتبع تحفيزي للعمل الثقافي على المستوى الجهوي، حرصت الوزارة على سن تقليد يتمثل في استتباع الانجازات بحصيلة تقدم على رأس كل شهرين بما يضمن تواصل الفعل الثقافي على مدار السنة من جهة، وتكوين صورة واضحة عن مكامن القوة ومواطن الضعف وتوزيع الأنشطة الثقافية والفنية على التراب الوطني من جهة أخرى.

وبعد تقديم ونشر حصيلة شهري أكتوبر ونونبر من السنة الماضية، يسر الوزارة أن تواصل هذه العملية بتقديم حصيلة شهري فبراير ومارس التي تعد حصيلة كمية تصاعدية مقارنة مع الحصيلة السابقة، كفيلة بإرساء تقليد تنافسي بين الجهات سيسفر بدون شك عن بناء تراكمي نوعي متواصل في الزمان وممتد في المكان، يلبي أوسع الحاجيات والتطلعات.

وهكذا فقد بلغت حصيلة الشهرين ما يفوق 1100 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا، 199 منها موجهة للطفل، كما يلي:

تأتي في المقدمة جهة فاس مكناس حيث تم تنظيم أزيد من 215 نشاطا سجل الشق المتعلق بالمسرح 41 عرضا مسرحيا و27 نشاطا موسيقيا و28 نشاطا للفنون التشكيلية و32 نشاطا في مجال الكتاب والقراءة العمومية ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية، معارض). وفي مجال المعارض التراثية والأنشطة التحسيسية، تضم الحصيلة 9 أنشطة. أما المجال السينمائي فقد سجلت الجهة 17 نشاطا، بينما أنشطة الطفل بلغت 44، كما نظمت ما مجموعه 17 نشاطا متنوعا، وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما يفوق 215 نشاط خلال شهري دجنبر 2017 وشهر يناير 2018.

وتلي فاس مكناس، في المرتبة الثانية جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت أزيد من 182 نشاطا متنوعا يتوزع على الشكل التالي: المسرح 80 عرضا، الموسيقى 12 فقرة ونشاطا، الفنون 6، الكتاب 29، فيما سجلت الأنشطة المخصصة للطفل 54 نشاطا فنيا وثقافيا وترفيهيا، كما تم تنظيم المهرجان الوطني للمسرح.

وقد جاء في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأنشطة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد تم تنظيم ما يناهز 35 عرضا مسرحيا 21 نشاطا موسيقيا و10 أنشطة من صنف الفنون التشكيلية و 35 نشاطا في مجال الكتاب والقراءة العمومية تضم ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية،) كما تم تنظيم 7 معارض بينما سجلت الأنشطة المتنوعة الموجهة للطفل 29 نشاطا، وفي المجال السينمائي تم تسجيل نشاط واحد (1) فقط علاوة على 15 مهرجان متنوع، وبذلك تكون الجهة قد وصلت ما مجموعه 153 نشاطا ثقافيا وفنيا.

أما جهة الدار البيضاء سطات، فقد قامت بتنظيم أزيد من41 عرضا مسرحيا، و 14 نشاطا موسيقيا و19 أنشطة للفنون التشكيلية، و27 أنشطة في مجال الكتاب والقراءة العمومية ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية، معارض) ، و4 نشاطا في مجال المعارض التراثية والأنشطة التحسيسية. بالإضافة إلى 7 عرضا سينمائيا، وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما مجموعه أزيد من 137 نشاطا، أما أنشطة الطفل فقد سجلت 25 نشاطا متنوعا.

جهة درعة تافيلالت، عرفت تنظيم 23 عرضا مسرحيا، و 21 عرضا موسيقيا و9 أنشطة للفنون التشكيلية، و22 نشاطا في مجال الكتاب والقراءة العمومية ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية، معارض) ، وفي مجال المعارض التراثية والأنشطة التحسيسية بلغ 7 معرضا وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما مجموعه 105 نشاطا، فيما الأنشطة الموجهة للأطفال بلغت 14 نشاطا. علاوة على الأنشطة المرتبطة بالسينما فقد بلغت 9 عرضا.

وبخصوص جهة بني ملال خنيفرة، فقد كانت الحصيلة تنظيم ما يناهز 39 عرضا مسرحيا، و30 عرضا موسيقيا و 4 معارض تراثية و 17 نشاطا موزعا بين الفنون التشكيلية والكتاب وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما مجموعه 102 نشاطا، ضمنها 6 أنشطة موجها للأطفال و 6 أنشطة لها صلة بالشق السينمائي.

وعرفت جهة سوس ماسة تنظيم 22 عرضا مسرحيا و12 عروض موسيقية و3 أنشطة للفنون التشكيلية و14 نشاطا في مجال الكتاب والقراءة العمومية ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية، معارض). وفي مجال المعارض التراثية والأنشطة التحسيسية، تضم الحصيلة 6 أنشطة. وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما مجموعه 97 نشاطا، و 16 موجهة للأطفال، بالإضافة إلى 10 أنشطة سينمائية و 14 نشاطا فنيا متفرقا.

وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء فقد احتضنت 15 عرضا مسرحيا و7 عروض موسيقية و32 أنشطة تهم مجال الكتاب والقراءة العمومية ( ندوات، محاضرات، قراءات شعرية، معارض) وتنظيم 4 معارض فنية وتراثية، كما تم تنظيم 3 أنشطة موزعة بين السينما والطفل، إلى جانب 9 أنشطة متفرقة وبذلك تكون حصيلة الأنشطة المنظمة بهذه الجهة ما مجموعه 70 نشاطا.

أما جهة كلميم واد نون فقد سجلت ما مجموعه 44 نشاطا متنوعا موزعة على 7 عروض مسرحية و 7 موسيقية و8 معرضا تراثيا وفنيا، وفي ما يخص الكتاب فقد حضي هذا الشق ب 15 نشاطا ثقافيا وأدبيا، بينما لا يتعدى عدد الأنشطة الموجهة للطفل 7 أنشطة. وعلى مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، فعدد الأنشطة خلال هذه المدة لا يتعدى 15 نشاطا مختلفا.

وتأتي في الرتبة الأخيرة جهة مراكش آسفي، بما مجموعه 14 نشاطا

بهذه الحصيلة إذن، يتجاوز عدد الأنشطة المنظمة بمختلف جهات المملكة، 1100 نشاط متنوع جاء في المرتبة الأولى المسرح بما مجموعه 310 نشاط وحظيت الأنشطة المرتبطة بالكتاب بالرتبة الثانية بما يناهز 224 نشاطا. ولا شك أن هذه الحصيلة ستمكن من رصد مكامن الاختلال وعدم التوازن بين الجهات والمجلات الثقافية، وبالتالي بناء التدخلات الثقافية المقبلة على تشخيص واقعي من أجل مزيد الجودة والفعالية.