L’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature en partenariat avec l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) organise : Le Premier atelier nationale pour le classement des Régions marocaines par rapport à la vulnérabilité de leurs écosystèmes naturels.

Placé sous le thème : « Classement des régions marocaines par rapport à la vulnérabilité et à la viabilité de leurs écosystèmes naturels » ; ce premier atelier national ; prévu du 27 au 29 avril 2018 à l’Ecole de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme d’Ifrane; a pour objectif d’amorcer le processus d’élaboration des critères et des normes permettant d’évaluer la viabilité et la durabilité des grands écosystèmes naturels face à la tendance d’exploitation et aux effets des changements climatiques.

L’idée de cet atelier selon ses initiateurs ; n’est autre que la définition, de manière participative, des outils de travail nécessaires aux différentes coordinations régionales de l’AMCDD pour développer leurs propres plans d’action et leur permettre de disposer d’une vision régionale à moyenne et long terme, où sont définis les grands axes d’intervention en matière d’atténuation, d’adaptation et de reconstitution des écosystèmes naturels face aux changements climatiques.

Cette vision précisent-t-ils ; peut servir également de plaidoyer pour interagir avec les acteurs et les décideurs régionaux pour les inciter à intégrer la question environnementale dans les plans de développement régionaux, en particulier la conservation des grands écosystèmes naturels et la préservation de la biodiversité.

Les résultats attendus de cette rencontre, se focaliseront sur le classement des douze régions marocaines selon la vulnérabilité de leurs écosystèmes naturels. L’objectif de ce classement est d’apporter les premiers éléments de réponses aux questions environnementales auxquelles chaque région est confrontée et de fixer les orientations à suivre pour d’éventuelles planifications futures (à moyen et long terme).

PROGRAMME DE L’ATELIER

Vendredi 27 avril 2018

16 :00 arrivée des participants et inscription

17 :00 Mot de bienvenue et présentation de l’AMEPN sous le thème : rôle de la sensibilisation et l’éducation à l’environnement pour la contribution à la préservation des écosystèmes naturels : cas de l’école de l’éducation environnementale et de l’écotourisme d’Ifrane.

18 :00 Conservation des écosystèmes naturels du cèdre de l’Atlas, cas du Parc national d’Ifrane : Par Abderrahim Derrou, Directeur du parc national d’Ifrane.

20 :00 Diner

Samedi 28 avril 2018

9 :00 Le défis du triptyque : Ecosystème, aménagement du territoire et développement durable : Par Abdelhadi Bennis, Membre du Conseil National de l’AMCDD.

10 :00 L’empreinte écologique peut-elle être un indicateur sur la viabilité des écosystèmes naturels face à la consommation accélérée à travers le monde. Par l’AMEPN

11 :00 Classement des régions par rapport à la vulnérabilité de leurs écosystèmes naturel : projet de critères,

Travaux de groupe

13 :00 déjeuné

14 :30 Travaux de groupes

16 :00 pause-café

16 :30 Présentation des résultats des travaux de groupes

17 :30 Débat

18 :30 validation des critères et établissement des premiers canevas de classement des régions par rapport à leurs écosystèmes

20 :00 diner

Dimanche 29 avril 2018

9 :00 – 12 :00 randonnée de découverte du circuit éducatif du parc national d’Ifrane.

13h00 : déjeuné et clôture de l’atelier.