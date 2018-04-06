الرباط في: 4أبريل2018

بيان عام لأشغال المؤتمر الوطني الخامس للجمعية المغربية للصحافة الجهوية

إن المؤتمر الوطني الخامس للجمعية المغربية للصحافة الجهوية (AMPR)المنعقد يوم الأربعاء 4 أبريل2018،بقاعة الاجتماعات بالمركز السينمائي المغربي بالرباط،تحت شعار »نجاح ورش الجهوية،رهين بإعلام جهوي قوي « وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي،ومناقشة برنامج العمل مابين المؤتمرين والبت في الجوانب التنظيمية التي تروم ضمان التوسع وهيكلة الفروع الجهوية بمختلف الجهات الـ12 ،ورسم أهم عناوين مبادرات وأنشطة في المستويات الاشعاعية والمهنية والتكوينية والتنظيمية بمختلف الجهات والمناطق وتكليف المكتب التنفيذي بالصياغة النهائية للبيان العام على ضوء النقاشات والانشغالات المعبر عنها خلال أشغال المؤتمر ؛وبعد تقديم المكتب التنفيذي لاستقالته تشكلت رئاسة جديدة للمؤتمر ؛حيث انتقل مباشرة الى الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي على الشكل التالي:

الرئيس : ادريس الوالي /مدير جريدة « صدى تاونات » (تاونات)

نواب الرئيس : مصطفى قشنني /مدير جريدة « الحياة المغربية » (وجدة)-عبد الله جداد /مدير جريدة »العيون أخبار » (العيون-الصحراء المغربية) –فؤاد مسكوت /مدير جريدة »أصداء دكالة » (الجديدة)

الكاتب العام : جواد الخني /مدير جريدة « أخبار الوطن » (سيدي سليمان-القنيطرة)

نائبته : نبيلة هادفي/مديرة جريدة »العبور الصحافي »( الناضور)

أمين المال : مرشد الدراجي /مدير جريدة « مراكش الإخبارية »( مراكش)

نائبته : آسيا الزباخ/مديرة جريدة « لاديبيش الشمال »(طنجة)

مستشارون مكلفون بمهام: محمد بوهلال /مدير جريدة « صدى فاس »(فاس)-عبد السلام أبو مروان/مدير جريدة »فضاء الحوار »(القنيطرة)- الحسين ناصري/مدير جريدة » أخبار سوس »(أكادير).

وإذ يعتز المؤتمر، بنجاح أشغال اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الثقافة والإتصال صباح ذات اليوم بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بالرباط، حول: »الجهوية المتقدمة بالمغرب والصحافة الجهوية ..رؤى من أجل المستقبل »بحضور، الدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بمداخلة تحمل ضمانات الاعلام الجهوي كعنصر أساسي في التصور التنموي المحلي وتدبير الشأن العام بجملة من القرارات والبرامج من شأنها أن تسهم في استنهاض واقع الإعلام الجهوي المأزوم،وجلسة علمية ، قاربت إشكالات وأسئلة الاعلام الجهوي ورهان الجهوية المتقدمة؛حيث شكلت مداخلات الدكاترة والأساتذة والخبراء:حسن طارق ،جمال محافظ وعبد المجيد فاضل،أرضية للنقاش الهادىء حول واقع وتطورات ومآلات الاعلام الجهوي،بلورت توصيات وخلاصات.

وشهدت الندوة تكريم وجوه إعلامية أسست للتجربة الإعلامية الجهوية ومناديب سابقين وحاليين جهويين لوزارة الاتصال.

وإذ ينوه المؤتمر بالجو الديمقراطي الذي ساد أشغاله الداخلية والتفاعل الايجابي بين مختلف المقترحات وإنتاج مضامين حركية تموقع الإعلام الجهوي في صيرورة البناء الديمقراطي المكرس بالجهوية المتقدمة انسجاما وضمانات دستور2011؛ واستعراض مسار غني من المواقف والأنشطة والبلاغات والبيانات ، المؤسسة والداعمة لانطلاقة جديدة للجمعية المغربية للصحافة الجهوية ورسم لآفاق رحبة ومبدعة ،كتنظيم مهني/قوي ومؤثر وفاعل في العلاقة مع الوزارة الوصية ومع باقي الفاعلين والشركاء المهنيين والإعلاميين،وتوفير شروط ومتطلبات تحقيق الطفرة والنهوض بالمقاولات الجهوية على كافة المستويات؛وإبراز دور الصحافة المحلية والجهوية كعامل لا غنى عنه في تعبئة وتأطير مكونات النسيج المجتمعي الجهوي وكحاجة ملحة للتوعية والتحسيس وتغذية شعور المواطن بالحس الوطني والمواطناتي لكي ينخرط في تشكيل التنمية الوطنية من خلال مشاركته في بناء التنمية الوطنية في تلازم مع التنمية الجهوية؛والتأكيد على إشادتنا الجماعية بجو الحوار والإنصات والتجاوب الذي يبديه وزير الثقافة والاتصال مع مجمل المطالب للجمعية المغربية للصحافة الجهوية،واستعداده التام للدفع بتطوير النموذج الاقتصادي وتجاوز المعيقات والتحديات وتوفير شروط التطور القانوني والمادي والتأطيري للإعلام الجهوي،وتنويهنا بقرب اعتماد الدعم العمومي بمرسوم.

ومن منطلق،إبراز مشروع الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه،وتأسيسا على أهمية ومحورية الإعلام الجهوي باعتباره إعلام القرب،وفي ظل الخيارات الاستراتيجية البنيوية لمغرب المستقبل مغرب الجهات والخصوصيات الثقافية بكافة مكوناتها؛ يسجل المؤتمر الوطني الخامس للجمعية المغربية للصحافة الجهوية المواقف والمطالب التالية:

1/ دعوة وزارة الإتصال إلى تعزيز منطق الشراكة بينها وبين الجمعية المغربية للصحافة الجهوية،مركزيا وجهويا عبر المديريات الجهوية؛للمساهمة في تقوية وتطوير الإعلام الجهوي حتى يصبح رافعة أساسية للبناء الديمقراطي والتنمية المحلية في ظل ورش الجهوية؛

2/إقرار وإخراج وزارة الثقافة والاتصال لعقد برنامج خاص بالصحافة الجهوية ؛خاصة بعد تسجيل 5صحف جهوية حاصلة على رقم اللجنة الثنائية (أي مدعمة)توقفها وإعلان إفلاسها بسبب ضعف الدعم العمومي (أقل من 90.000درهم) وإعادة النظر في الشروط المجحفة للإستفادة من الدعم الخاص بالصحافة الجهوية؛

3/ضرورة دعم الصحف الجهوية التي أصبحت تحتضر في زمن الثورة الرقمية خاصة وأنها تساهم في تطوير المشهد الإعلامي المغربي وفي

تعزيز الديمقراطية محليا وجهويا وتكريس قيم المواطنة؛

4/إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالإعلانات القضائية والإدارية والتجارية الصادرة من المحاكم أو من الجماعات الترابية أو الإدارات العمومية والشبه العمومية؛ بهدف تمكين الصحف الجهوية الحاصلة على رقم اللجنة وكذا المنتظمة الصدور لمدة سنتين من الإستفادة منها؛

5/تطوير مجالات الدعم العمومي ليشمل التكوين والقراءة وتجهيز المقرات والزيارات المهنية؛

6/تفعيل صلاحيات ومهام المديريات الجهوية (12) لوزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال)؛

7/ضرورة استفادة الصحافة الجهوية من الإشهار العمومي ،مع ضمان شفافية قطاع الإشهار ورفع الاحتكار عنه ؛

8/تمكين الصحافة الجهوية من عضوية اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة؛

9/اصدار دورية حكومية لمجالس الجهات الـ 12 والجماعات الترابية لدعم الصحف الجهوية الحاملة لرقم اللجنة الثنائية والمنتظمة الصدور لمدة سنتين وفق قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر وعقد وتوقيع شراكات معها؛

10/توجيه مذكرة حكومية لوزارة التربية الوطنية من أجل تشجيع التلاميد على قراءة الصحف الجهوية عبر عقد اتفاقيات ما بين الأكاديميات الجهوية والناشرين الجهويين الحاصلين على رقم اللجنة الثنائية وكذا الناشرين أصحاب الجرائد الجهوية المنتظمة الصدور لمدة سنتين؛

11/الدعوة إلى إدراج صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال كل سنة بمناسبة اليوم الوطني للاعلام « 15 نونبر » و تكريم كذلك الوجوه الصحفية الجهوية؛

12/انخراط الجمعية المغربية للصحافة الجهوية في إنجاح ورش تشكيل المجلس الوطني للصحافة؛

13/انحياز الجمعية المغربية للصحافة الجهوية لمقومات شرف المهنة المستمدة من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الانسان ودعمها للمجتمع الديموقراطي والحداثي المتنوع بروافده وكافة أبعاده الثقافية والفكرية،

14/دعوتها الى تطوير العلاقة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومع هيئات الناشرين لضمان مزيد من التعبئة الجماعية حول أدوار الاعلام الجهوي والنهوض به؛

15- ضرورة إدماج التنمية الإعلامية الى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القوانين التنظيمية الخاصة بالمجالس الترابية؛

16/تأكيد الجمعية المغربية للصحافة الجهوية على استمرارها في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة والتضامن واعتبار المشروع الديمقراطي الخيار الوحيد الصانع للمغرب القوي والمتضامن والتنموي.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة المقلقة التي تعرفها القضية الوطنية وعودة جبهة « البوليساريو »الى الاعتداءات المتكررة على الأراضي المغربية ، في « تيفارتي والمحبس وبير لحلو والكركارات.. » ومحاولات يائسة لفرض واقع جديد و تغيير الوضع القائم بدعم مكشوف من الجزائر ضدا على القانون الدولي تجدد الجمعية المغربية للصحافة الجهوية مواقفها الثابثة في وحدة الأرض والوطن واستمرار تعبئة الإعلام الجهوي في تقوية الإجماع الوطني،ودعم كافة الجهود الرسمية والشعبية المنتصرة للحق التاريخي المغربي وصيانة الوحدة الترابية.

تجدر الإشارة، أن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تأسست بتاريخ 15 مارس 1998 بالرباط وتشكل مكتبها من مختلف الصحف الجهوية ببلادنا. وكان تأسيسها بدعم من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال وعدة فعاليات وطنية.

عن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الجهوية

الرئيس :ادريس الوالي

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الجمعية المغربية للصحافة الجهوية : شارع مولاي عبد الله – ( الرباط )

الهاتف – 0661 .20. 21. 08 البريد الإلكتروني com.AMPR98@gmail