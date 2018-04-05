VIDEO يا طِيرْ لْجْبال ،يا السَّاكَنْ عَاليِ

رمضان مصباح الادريسي

يَا طِيرْ لَجبال يا السَّاكَن ْ عالي

ما اشتقت لَجْنان،ما حَنّْ فيك وَالِي؟

هْجَرْت لَعْروشْ وكُلّْ طِيرْ يْلَاليِ

مْراسْمَكْ حْجَارْ، وْجَنّْتَكْ دْفَاليِ.

****

يا طير لجبال قَرَّبْ ،اسْمَعْ سْوَاليِ.

لا تَبْخَل بَجْوابْ،وْلا اطِّير عَالي

كيفاش نديرجْناحْ، وانْحَلّْ كُلّْ حْبالِي؟

هَانْ هذا الزّْمان،حتى بْكِيتْ احْوالِي.

******

يا طير لجبال وَاشْ كُنْتْ بْحَالي

ما نْلَجَّمْ لْجَام،وْما نَقْرَبْ والي؟

ما نْحَلَّل حْرامْ، و لا ابْخَلْتْ بْمالِي

ما نَصْحَبْ جَاهَل ،وما نْهِينْ حَالي

********

يا طير لجبال واش كنت بحالي؟

ما نَنْصر ظالم، وْ مَا انْتِيهْ لْيَاليِ

طول الزمان حيران ،نْداري فَ هْوالي

سبحان الله فايق ،كِيفاش يَغفل بالي؟

*******

يا طِيرْ لجبال مَا ادْرَاك بحالي؟

النُّورْ فايض لاَمَعْ ،مهما رْخِيتْ سْدُوليِ

نور الله شَمْسِي،وْفِيهْ كُلّْ ظْلُولِي

قُرْبْ الله عَشْقيِ ،مهما نْحَبّْ غْزالي

*********

يا طير لجبال وَاشْ راك بحالي؟

ما بْقاوْ لِيَ خَلاَّن،زِدْ عْمُومِي وَخْوالِي

حتى الخاوة ولات،كيما التلت الخالي

حتى الخاوة ولات فَ الفِيسبوك تْسالِي

***********

يا ناظم لشعار، ؛خَلِّي عْلِيك جْبالِي

ياراكب لَهْوالْ،فِينَ الصّْبر بْحالِي

مهما تسرج لجبال، يْحَيّْرك هْبالِي

هاكْ لْسانْ الطِّير،تَفْهَمْ بهْ قْوالي

**********

رُوحْ لْدُوكْ النَّاس،وارْويلْهُم مْقَاليِ

مَا بْقاتْ غَابة،فِينْ اجْنانْ الغالِي

مَا بقات صَابَة،تَلَّفتْ كُلْ غْلالِي

حَسْراهْ هِي لَعْرُوشْ،فِينْ الزّْهَرْ دْيَاليِ

****************

مَا رْبَحْتُو لَمَانْ،وما لْقِيتْ ظْلُولِي

ياراكَبْ لَهْوال ،خَلِّي عْليك جْبالي

نْباتْ عْلَى حَجْرَة،نَدْفَى بْنُورْالعَالِي

ما نَكْسَبْ جْنانْ،وْمَا انْخاف لْيالِي

*************

يا رَاكَعْ لَلْمَال هَاكْ زِدْ اسْمَالِي

يا طَالَبْ القُرْبْ،مُحال تَدْرَك حَالي

مَا نْوَلِّي لَجْنان،وما نْقولْ عْيَاليِ

ياراكب لهوال ،هْدِيتْ لَكْ جْبالِي

نْزَرْعو اليُومْ الجُورة،فْ لْجْرافْ دْوالِي

يَغنِيني ويَغنِيك الله ،كِمَا انْجُومْ تْلالِي