الصحراء المغربية: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي صدر يوم الأربعاء، مرة أخرى، على قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم وسياسي ومقبول من الأطراف.

وأوضح الأمين العام للامم المتحدة في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي، ” أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل”.

ومع: 04/04/2018