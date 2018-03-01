رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشيد بانجازات مجموعة العمران

مجموعة العمران .. إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يناهز مليون و119 ألف وحدة

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، إن مجموعة العمران حققت خلال العشرية الأخيرة مجموعة من الإنجازات تهم، على الخصوص، إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يناهز 1 مليون و119 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، واستصدار 410 آلاف رسم عقاري، فضلا عن تحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن السيد العثماني، كشف في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية للمجموعة، أن الشركة حققت أيضا رقم معاملات قدره 54 مليار درهم، بالإضافة إلى أداء أزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة.

وذكر رئيس الحكومة – يضيف البلاغ- بالعناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهاته السامية، حيث دعا جلالته، في رسالته السامية إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط، إلى « التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته ».

كما شدد جلالته في هذه الرسالة على أنه « ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية والتكامل والانسجام لتفادي تشتت مجهودات الدولة ».

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران، بما يمكن من الارتقاء بعمل مجموعة العمران وبإنجازاتها، باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية لقطاع السكن.

وأضاف ذات المصدر أن رئيس الحكومة سلط الضوء على برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2018، والذي يتميز على الخصوص بفتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية، وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، بالإضافة إلى إنهاء أشغال إنجاز 30 ألف وحدة سكنية، واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، ومعالجة 6 آلاف براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري، وذلك بغلاف استثماري يناهز 5,7 ملايير درهم، مع توقع تحقيق نتيجة صافية تناهز 400 مليون درهم.

كما دعا رئيس الحكومة إلى الإسراع في تحضير مشروع عقد برنامج يمكن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الإلتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة، تماشيا مع حجم المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة إنجازه خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 31 مليار درهم.

وصادق أعضاء مجلس الرقابة في ختام الاجتماع على برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2018. وتلا الاجتماع انعقاد الجمعية العامة العادية التي صادقت بالأساس على إطلاق المجموعة لسندات قروض خضراء بقيمة 1 مليار درهم تخصص لتمويل جزء من برنامجها الاستثماري ومشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي.

ومع28/02/2018