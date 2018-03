LE CPDH DE LA PROVINCE D’IFRANE FAIT LE BILAN DE 2017 ET APPROUVE CINQ CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Tout récemment ; le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Ifrane a tenu sa première réunion au titre de l’année 2018 en cours sous la Présidence de Mr Abdelhamid El Mazid Gouverneur de SM Le Roi dans la Province d’Ifrane.

Cinq points ont été retenus à l’ordre du jour de cette session et consacrés à l’étude et approbation du bilan des actions de l’INDH au titre de l’année 2017 précédente et de cinq conventions passées avec différents organismes.

Concernant le bilan de l’an dernier, il nous a été donné de constater avec intérêt que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain au niveau de la province d’Ifrane a fortement contribuer à la réalisation de 61 projets pour une enveloppe budgétaire globale de 32 960 099 Dh dont 22970347 Dh financés par l’INDH à hauteur de 69%.

Ces projets se répartissent en 24 projets d’une valeur de 7391400 Dh pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural, 10 projets d’un montant de 3262400 Dhs pour la lutte contre l’exclusion sociale en milieu Urbain, 06 projets estimés à 2076000 Dh pour la lutte contre la précarité, 16 projets évalués à 16610299 Dh pour le programme transversal et 05 projets d’un montant de 3620000 Dh pour le programme de réduction des disparités sociales.

Toutes les 10 collectivités territoriales de la province d’Ifrane dont huit collectivités rurales et deux urbaines avec une collectivité intercommunale ont bénéficié de ces 61 projets de développement humain et territorial.

Quant aux projets relatifs aux Activités Génératrice de Revenus (AGR) au niveau de cette province, il y’a lieu de relever que cette dernière a connu le lancement de 10 projets d’AGR en 2017 pour un montant global de 1174840 Dh dont le soutien de l’INDH s’élève à quelques 815088 Dhs au profit de 98 bénéficiaires.

Par ailleurs, le comité provincial du développement Humain de la province d’Ifrane a discuté et approuvé à l’unanimité de ses membres les Cinq conventions présentés par le chef de division résponsable de l’INDH comme ci-après :

Convention de partenariat passée entre l.INDH, le conseil urbain d’Ifrane et l’Association des marchands des produits d’artisanat d’Ifrane portant sur la réalisation de la seconde tranche du projet de construction de Kiosque en bois en guise bazars à l’entrée de la prairie principale du centre-ville d’Ifrane pour un montant global de 150000,00 Dhs dont 150000 Dhs de l’INDH et 100000 Dhs de la C.U. Ifrane. A rappeler que la Première tranche a été réalisé au prix global de 620000 Dh.

Convention de partenariat passée entre l’INDH et le Conseil Provincial d’Ifrane portant sur l’achat de 02 vannes de transports scolaire au profit des collectivités territoriales de la province pour un montant global de 760000,00 Dh répartis a part égale entre les deux partenaires.

Convention de partenariat passée entre l’INDH et le conseil de la Région de Fés/Méknes et le conseil provincial d’Ifrane concernant la deuxième tranche du projet d’achat de panneaux solaires pour l’électrification de foyers en zones montagneuses pour une enveloppe budgétaire globale de 9000000,00 Dh répartie a part égale entre les trois partenaires.

Convention de partenariat passée entre l’INDH et la Direction Provinciale de la Promotion Nationale d’Ifrane portant sur la mise à disposition de cette dernière de deux centres d’éducation et de formation construits respectivement à Hay Mcharmou d’Azrou et à la Zaouia de Sidi Brahim dans la Collectivité territoriale de Tizguite.

Convention de partenariat prévue entre l’INDH, le Conseil Régional de Fés/Méknès, le Conseil Provincial d’Ifrane et le Conseil Urbain d’Ifrane entre autres collectivités locales et partenaires et dont l’objectif est la construction de Kiosques aux profits de marchands d’articles d’artisanat entre autre commerce au niveau de différents sites touristiques et aires de repos au niveau de la Province tels que la Panorama d’Itto, Cèdre Goureau, Michlifen, Moudmane et autre zones d’activité touristiques et ce, dans le cadre d’un cadre globale de développement de l’auto-emploi des jeunes et la lutte contre le chômage d’une Facon mieux organisée et respectueuse de la dignité humaine des bénéficiaires de ce genre de projets.