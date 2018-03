Lettre de vœux de santé à Sa Majesté le Roi du Maroc Sidi Mohammed VI,

ASSOCIATION DES AMIS DES MYASTHÉNIQUES DU MAROC

A Sa Majesté le Roi du Maroc Sidi Mohammed VI,

Que Dieu vous protège !

Votre Majesté,

Nous avons appris, à l’instar de la population du royaume, votre affection subite et votre prompte guérison. Dieu merci ! Affectés par cette nouvelle, nous sommes heureux de la grâce ineffable du Seigneur que nous louons pour sa protection.

Nous prions votre Majesté de recevoir, ici, l’expression de notre joie infinie. De même que celle de notre admiration de vous voir continuer en très bonne santé votre œuvre dynamique et inlassable.

Cet éminent magistère, qui anoblit le Maroc parmi les nations, enthousiasme les Marocains qui vous en louent et vous aiment.

Qu’Allah vous garde, Majesté ! Vous et les vôtres, pour raffermir les espoirs des nôtres et leurs progrès, dans la paix et pour le développement de la région et du continuum africain ! Amen !

Docteur Idrissi My Ahmed, Président fondateur de l’AAMM.

Kénitra, le 27 Février 2018

112, avenue Mohamed Diouri, Kénitra, Maroc, telfax: 053737330, assistance: 0661252005

aamm25@gmail.com , http://myasthenie.forumactif.com