Ouverture d’un Career Center de la Formation Professionnelle pour la Région de Marrakech-Safi

Mercredi 14 Février 2018, l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique a été au rendez-vous avec la cérémonie d’inauguration officielle du troisième Career Center de la formation professionnelle en présence de Mrs. Said Amzazi, ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, Mohammed Rherras, secrétaire d’Etat Chargé de la Formation Professionnelle et de Mr. Brian George, directeur des Relations Publiques à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc et des responsables des départements formateurs, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et des représentants de la Région de Marrakech-Safi.

Ce projet est le Fruit d’un partenariat entre l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le Gouvernement du Maroc, conçu comme un espace d’échanges entre tous les acteurs du marché du travail – jeunes, entreprises, établissements de formation, agences de recrutement, associations, fédérations d’entreprises – pour accompagner les jeunes dans leur transition de la formation vers l’emploi. Le Career Center offre aux jeunes de nombreux services : tels que le bilan d’orientation, des ateliers de préparation à l’emploi, des formations aux compétences non techniques (soft skills), l’information sur les secteurs porteurs et la mise en relation avec les employeurs à travers des programmes de stages et d’immersion en entreprise.

Ce Career Center est le dernier des six centres ouverts par le programme USAID Career Center à Casablanca, Marrakech et Tanger, dans trois universités et trois centres de formation professionnelle. A Marrakech, il fait suite au lancement réussi en mai 2016 du Career Center de l’Université Cadi Ayyad.

Aussi, il y’a lieu de signaler que dans la foulée du lancement de ces projets ; un Career Center virtuel « careercenter.ma » offre également les principaux services des Career Centers physiques. Depuis son lancement il y a dix-huit mois, cette plateforme a reçu plus de 600.000 visites, avec près de 33.000 inscrits qui ont déjà profité de ses services d’orientation et de préparation au monde du travail. Grande première au Maroc, ce site regroupe en un seul endroit toutes les offres d’emploi et de stage publiées sur Internet dans le Royaume. Il est doublé d’une forte présence des Career Centers physiques sur les réseaux sociaux, au plus près des jeunes, avec déjà plus de 41 000 abonnés sur Facebook et LinkedIn.

De même ; il y’a lieu de relever qu’à ce jour, 79 000 jeunes ont déjà bénéficié des services du programme USAID Career Center. Avec l’ouverture de ce sixième Career Center, le programme a pour objectif global de renforcer l’employabilité de 100 000 jeunes à l’horizon 2020.

Mohammed Drihem

PROGRAMME USAID CAREER CENTER :

CREATION DE SIX CENTRES POUR LA TRANSITION DES JEUNES DE LA FORMATION VERS L’EMPLOI

Au Maroc, 80% des chômeurs sont des jeunes. De manière surprenante, on constate que le taux de chômage croît avec le niveau d’éducation, passant de 1,6% pour les personnes sans aucun diplôme à plus de 22% pour les diplômés de l’université. Alors que la croissance économique ne permet pas d’absorber le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail chaque année, on constate que de nombreux diplômés ne possèdent pas les aptitudes nécessaires pour communiquer efficacement avec les employeurs et trouver un travail correspondant à leurs qualifications. Par ailleurs, les employeurs se plaignent de la pénurie de profils compétents. Sans orientation professionnelle dans les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, les jeunes n’ont pas la possibilité de faire des choix éclairés sur leurs carrières, choisissant souvent les secteurs les moins porteurs.

Face à ces défis, l’Agence américaine pour le Développement International (USAID Maroc) a conçu, en partenariat étroit avec le Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme USAID Career Center pour faciliter la transition des jeunes de la formation vers l’emploi. USAID Career Center poursuit les objectifs suivants :

établir des centres de carrière dans 3 universités et 3 instituts de formation professionnelle (régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima),

dispenser des cours de préparation à l’emploi,

impliquer le secteur privé selon une approche de mise en réseau avec les établissements de formation,

mettre au point un modèle de Career Center transférable et durable.

Activités du Programme

Les Career Centers fourniront aux jeunes des outils de diagnostic pour les aider à découvrir leurs potentialités, de l’information sur les parcours professionnels, des formations pour se préparer à entrer sur le marché du travail (soft skills et techniques de recherche d’emploi), et des occasions d’interagir avec le monde du travail. Le programme prévoit également l’ouverture d’un Career Center virtuel (www.careercenter.ma) qui proposera au plus grand nombre des services en ligne de développement des carrières. USAID Career Center mettra tout en œuvre pour inciter l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi, y compris le secteur privé, à fournir aux jeunes une meilleure compréhension des tendances du marché du travail, de la demande en compétences, et des secteurs qui embauchent. La communication du programme visera à accélérer le changement et faire des Career Centers une porte d’accès incontournable vers l’employabilité, tant pour les jeunes que pour le secteur privé.

Résultats escomptés

Accès des jeunes à des services de développement des carrières de qualité, via un Career Center virtuel et des Career Centers physiques durables

Accès des jeunes à des formations de préparation à l’emploi

Implication du secteur privé dans le recrutement des jeunes

100 000 jeunes bénéficient des services de développement des carrières du programme