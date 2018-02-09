نظمت الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور تحت إشراف الجامعة المغربية لعلم الطيور وبتنسيق مع عصبة الشرق لهواة الطيور نهاية البطولة الوطنية العاشرة لتبريز الطيور المغردة صنف « الهارز » وذلك يوم السبت 3 فبراير 2018 ، حيث أشرف على تحكيم أطوارها الحكم الدولي الفرنسي Maurice Level وتألق خلالها محمد مقران من النادي الوجدي لعلم الطيور الذي فاز بالمرتبة الأولى بـ 92 نقطة ، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب إدريس بوزين من جمعية الريف للحمام الأصيل والطيور المغردة بالناظور بـ 91 نقطة، أما المرتبتان الثالثة والرابعة فآلتا للحاج محمد زولال من الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور بـ90 نقطة و 88 نقطة، متبوعا في المرتبة الخامسة بالحاج محمد قوقاجي من جمعية القرويين لعلم الطيور بفاس بـ 87 نقطة .

موازاة مع ذلك نظمت يومي السبت والأحد 3 و4 فبراير الجاري مباراة وطنية لتبريز الطيور المغردة صنف « المالينوا »وذلك تحت إدارة كل من الحكم الدولي البلجيكي Edouard Maquestiaux والحكم الدولي المغربي زين الدين هريرة ، وعرفت مشاركة جمعيات وطنية من مدن الناظور والسعيدية وتازة و فاس ومكناس والقنيطرة و سلا والرباط والجديدة ، وخلالها فاز بالمرتبة الأولى في التباري الفردي كل من عبد الرحمان البغدادي من الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور متبوعا بالحاج محمد زولال من الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور ، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب محمد المرزوقي من جمعية الطائر للثقافة والتربية البيئية بسلا ،أما المرتبة الرابعة فعادت ليحي عبد الله من جمعية المستقبل لعلم الطيور بمكناس ، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب محمد ميري من الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور.

أما في التباري الثنائي، فاز كل من عبد الكريم المنصوري من الجمعية الحديثة للثقافة وتربية الطيور بسلا بالمرتبتين الأولى والثانية ، أما المرتبة الثالثة فعادت ليحي عبد الله من جمعية المستقبل لعلم الطيور بمكناس ، متبوعا في المرتبة الرابعة بمزيان الطاهري من الجمعية التازية لهواة الطيور ، أما المرتبة الخامسة فعادت لعزاز بنيونس من الجمعية التازية لهواة الطيور.

من جهة أخرى حاز كل من عبد المجيد الخالدي من الجمعية السلاوية لتربية الطيور على المرتبة الأولى في التباري الرباعي، متبوعا في المرتبة الثانية بيحي عبد الله من جمعية المستقبل لعلم الطيور بمكناس، فيما كانت المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي من نصيب كل من يوسف السعيدي من الجمعية التازية لهواة الطيور والحاج عبد الإله الشوفاني من الجمعية الحديثة للثقافة وتربية الطيور بسلا ومحمد محاسن من الجمعية السلاوية لتربية الطيور .

هذه البطولة التي عرفت تنظيما جيدا، توجت بتكريم كل من الحكام والحاج مصطفى بن يحي رئيس اللجنة الوطنية « للهارز » داخل الجامعة المغربية لعلم الطيور وكذا أعضائها الذين بذلوا مجهودات كبيرة لحث المربين على تربية طائر « الهارز » ونشره بالمغرب. كما كان من بين المكرمين الحاج محمد زولال عضو بالجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور وجمعية القرويين لعلم الطيور والتربية البيئية بفاس اعترافا بما بذله من مجهودات من أجل إنجاح هذه البطولة .

وفي حديث مقتضب للجريدة عبر خليد بضياف رئيس الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور عن ارتياحه للأجواء التي مرت فيها البطولة الوطنية ، شاكرا كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاحها ضمنهم زين الدين هريرة رئيس الجامعة المغربية لعلم الطيور ورئيس الهيئة الوطنية للحكام وعبد الله زركوحي رئيس عصبة الشرق لهواة الطيور، وكذا رئيس جماعة وجدة ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد والكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد.

محمد الزروقي