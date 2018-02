3ème congrès médicale AL HAKIM 9 et 10 février 2018 à Casablanca

LA MEDECINE GENERALE A L’HONNEUR A CASABLANCA

L’association Al Hakim Hay Hassani, tient son grand congrès annuel le 9 et 10 février 2018 à l’Hôtel Hyatt Regency – Casablanca.

Cet événement est pensé pour être tout à la fois un rendez-vous incontournable de développement professionnel continu et un espace d’échange du savoir et du savoir-faire tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes et les autres professionnels de santé à travers tout le royaume.

Cette 3ème édition du congrès Al Hakim s’articule autour des 4 grands axes d’intérêt de l’exercice médical que sont la médecine générale, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie et la chirurgie. Le programme diversifié, associant conférences, symposiums et ateliers, a été élaboré pour permettre d’apporter des réponses pratiques à de nombreux sujets d’actualité et aux dernières avancées scientifiques, notamment concernant, par exemple, le diabète, le lupus, la supplémentation pendant la grossesse, la maladie inflammatoire du pelvis féminin … ou encore la prise en charge de l’énurésie. La séance inaugurale sera également consacrée à l’histoire de la médecine.

La manifestation sera par ailleurs marquée par un hommage particulier (dénommé Al Hakim) en l’honneur du Pr. Moulay Taher Alaoui, (Doyen Honoraire de la Faculté de Médecine & de pharmacie de Rabat, Recteur Honoraire de l’université Mohammed V, ancien Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins…) pour tous ses combats en faveur de la médecine et de la politique de santé (et notamment encore actuellement en faveur de lutte contre le cancer au sein de la Fondation Lalla Selma).

A noter que l’association AL Hakim, créée en 2014 et présidée par le Dr Hasna Faradi, se destinait à l’origine aux médecins tous secteurs confondus de Hay Elhassani, un quartier de Casablanca. Elle a rapidement connu un essor considérable qui lui a permis de s’imposer au plan national. En témoigne la participation de plus de 400 congressistes ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux lors de son dernier congrès en 2017.

PS : Le Dr Moussayer Khadija présidera la session RHUMATOLOGIE lors de cette manifestation