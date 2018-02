ASSOCIATION TAZGHART- AZROU ORGANISE UNE SESSION DE FORMATION EN INGENIERIE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Dans le cadre de son projet de «Promotion de l’Auto-Emploi des Femmes » initié en partenariat avec le SCAC – Pole Gouvernance – relevant de l’ambassade de France au Maroc, l’Association TAZGHART- AZROU a organisé une session de formation en matière d’ingénierie des projets de développement les 03 et 04 février 2018 derniers au centre Culturel d’Azrou.

Cette formation selon ses initiateurs tend en premier lieu à promouvoir le leadership et l’entrepreneuriat de la femme rurale comme catalyseur du développement communautaire dans la région du Moyen Atlas ou le projet vise une population d’environ 30 femmes leaders et entrepreneures sociaux d’Azrou et du Moyen Atlas et propose aussi un programme de formation-action, d’accompagnement d’échange et partage d’expérience durant toute l’année de 2018.

Cette session a été animée par Monsieur HADDAD Mohamed, Formateur et Chercheur dans le domaine d’entrepreneuriat social, elle a été axée sur le thème d’ingénierie des projets de développement avec comme objectif de renforcer les capacités des femmes bénéficiaires en matière de démarche, des outils et des techniques du montage de projets de développement et projets générateurs de revenus . Cette formation permet également aux différentes organisations professionnelles, coopératives et TPE, d’identifier, de monter, de présenter et de gérer les projets dans le cadre des programmes et politiques publiques d’appui à la promotion de l’emploi et l’auto emploi.

Cet atelier de formation a été également une occasion pour créer des opportunités de réseautage pour les femmes bénéficiaires et d’initier une réflexion sur l’émergence d’un écosystème entrepreneurial favorable au développement de l’entrepreneuriat féminin rural dans la ville d’AZROU

Cette session de formation a été marquée par la visite de Mr François Xavier TILLIETTE consule de France à Fés qui a eu une rencontre conviviale avec les bénéficiaires du projet et des échanges avec les organisateurs au tour de cette session de formation organisée autour du thème de l’ingénierie des projets de développement. Par la même occasion ; François Xavier TILLIETTE s’est enquéri de l’avancement global du projet avant de visiter le musée du moyen atlas riche en potentialités naturels, culturels, et savoirs faire des locaux

Mohammed Drihem