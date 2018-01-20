الجماعة الحضرية لوجدة تشجع على الانجاب بهذه الطريقة

جماعة وجدة تسلم شواهد » تهنئة » لكل مولود جديد

وضعت جماعة وجدة لمسات وتغييرات على مستوى التسيير الإداري والتعامل مع المرتفقين مع بداية السنة الحالية. وفي هذا الإطار شرعت جماعة وجدة ابتداء من فاتح يناير 2018 تسليم شواهد التهنئة للآباء والأمهات المصرحين بازدياد مواليدهم بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للجماعة. وبهذه المناسبة نظمت جماعة وجدة زوال اليوم الجمعة 19 يناير بمقر الجماعة حفلا على شرف الآباء والأمهات الذين رزقوا بمواليد خلال بداية هذه السنة، وتم تسليم لبعضهم هدايا وشهادة التهنئة. وفي كلمته أشار رئيس جماعة وجدة إلى العلاقة التي تربط الجماعة بساكنة المدينة والتي لم تعد مقتصرة على الخدمات، بل تطورت إلى حد مشاركة الساكنة في أفراحهم. وعلى هذا الأساس يقول الرئيس عمر حجيرة أن جماعة وجدة أخذت مبادرة رمزية، تعد الأولى من نوعها على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب. وقدأعطى الرئيس تعليماته بتعميم تهنئة المواليد الجدد على جميع سكان المدينة التابعين للملحقات الإدارية الثمانية عشر.. وقد تم اختيار اللون الأزرق للذكور واللون الوردي للإنات..