LES FAMILLES DE L’ENSEIGNEMENT ET DU MOUVEMENT NATIONAL CELEBRENT LE 74eme ANNIVERSAIRE DU MANIFESTE DU 11 JANVIER

La présentation du Manifeste de l’indépendance le 11 janvier 1944 est sans conteste l’un des événements phares du Maroc contemporain qui illustre la parfaite symbiose entre le Roi et le Peuple qui ont combattu ensemble pour mettre fin au régime du Protectorat au Maroc.

En célébration de ce grand évènement national qui a marqué un tournant majeur dans l’histoire contemporaine de notre pays et dans sa lutte pour la libération contre le colonialisme; la Direction Provinciale du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d’Ifrane en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération a organisé vendredi 12 janvier 2018 une matinée culturelle et artistque à la salle » Charif Al Idrissi » de Lycée Tarik Bnou Ziad d’Azrou.

Aprés les allocutions d’ouverture officielle de cette matinée culturelle et artistique prononcées par le Directeur Provincial du MEN d’Ifrane et le conservateur de l’Espace de la Mémoire Historique de la Résistance et de la Libération inauguré récemment à Azrou qui ont mis l’accent sur l’importance de ce grand évènement national historique qui traduit la communion du peuple et du Trône dans la défense des valeurs spirituelles et nationales de la patrie et sur celle du Manifeste de l’indépendance du 11 janvier qui constitue un document illustrant un événement dans le processus de la lutte héroïque menée par les Marocains pour la libération et l’indépendance du pays et le parachèvement de son intégrité territoriale et dont les signataires avaient réclamé la fin du régime de protectorat imposé au Maroc par le traité du 30 mars 1912; l’assistance a suivi avec un grand interet les présentations faites par les élèves des différents etablissements scolaire de la Province avec notamment et entre autres; des lectures poétiques, des pièces théatrales, des chorales de jeunes élèves et des danses folkloriques et artistiques et la projection d’un documentaire » LE DEFI » présenté; à l’occasion; par le Cine Club de l’enfance et de la jeunesse d’Azrou,

Aussi, il y’a lieu de signaler que la ville d’Azrou vient de se doter d’un Espace dédié à la Mémoire Historique de la Résistance et de la Libération inauguré Mercredi 10 janvier dernier par Le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, El Mostafa El Ktiri en présence du Gouverneur de la Province d’Ifrane; Abdelhamid El Mazid, du Président du Conseil Provincial d’Ifrane et Secretaire d’état chargé du développement rural et des Eaux et fôrets; Hammou Ouhalli; du Président du Conseil Urbain d’Azrou et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires et quelques membres des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de la Province d’Ifrane.

Par la meme occasion, différents Boulevards, Rues et Places Publiques de la Ville d’Azrou ont été renommés en l’honneur d’un certains membres des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de la ville d’Azrou à connaitre: Les Boulevards Houssine Ben El Makki, Hmida El Figuigui, Bouarich, Ahmed Tbeur, Ahmed Abou El Kassem et Abdelhamid Zamouri; les Rues de Omar Fahmi et El Madani Azizi en plus des places publiques Hassani Moulay Cherif et Moulay Hachem Ben Saleh. De même, un ancien Boulevard d’Azrou a été renommée en l’honneur de » La marche verte » de tous les marocains.

L’ Espace dédié à la Mémoire Historique de la Résistance et de la Libération dans la ville d’Azrou est édifié au sein de la mémoriale école de l’enseignement libre d’Azrou: « Ecole Amir Atlas » allusion clairement affichée au prince heritié Moulay El Hassan ( Feu Hassan II ) reconnu comme prince de l’atlas qui a été cédée au Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2014 entre ce dernier, l’INDH et les conseils provincial d’Ifrane et communal d’Azrou.

Cet Espace dédié à la Mémoire Historique de la Résistance et de la Libération se compose de bureaux d’accueil et de direction, une salle d’etudes, une bibliotheque, une salle d’exposition des portraits des Rois de la Dynastie Alaouite et des document et des photos historiques relatant l’histoire de la résistance des marocains depuis l’acte du protectorat jusqu’à l’independance.

Ecole Amir Atlas retappée a neuf et réamenagée a cet effet a été edifiée en 1946 sur un terrain offert par le resistant Houssine Ben El Mekki et construite par des fonds mobilisés par les hommes de la famille du Mouvement national refusant, dans le temps, l’enseignement prodigué par le College Berbere edifié par le colon et le fameux Dahir Berbere. Cette Ecole monumentale a été inaugurée par le pere de la nation Feu S.M.Le Roi Mohammed V que Dieu ait son ame en Octobre 1947.

Mohammed DRIHEM