MAROC-NIGER: DES VOIX DE COOPERATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

Mardi 26 décembre dernier; le Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage nigérien, Mohamed Boucha en visite au Maroc a eu des entretiens avec le Secrétaire d’État chargé du Développement rural et des Eaux et Forêts Mr Hamou Ouheli qui a tenu a mettre en exergue la grande importance de l’echange de l’expertise en matière d’agriculture entre le Maroc et le Niger dans la perspective de la mise en oeuvre des projets de développement communs portant notamment sur la stratégie de la securité alimentaire et la lutte contre les effets des changements climatriques, le développement de la recherche scientifique agricole et la mécanbisation du secteur et le développement des connaissances en matière d’amélioration genetique du cheptel entre autres domaines de coopération entre les deux pays.

Aprés avoir fait des éloges sur les grands efforts déployés par la Maroc en matière de développement agricol et notamment à travers la réussite du plan Maroc vert et du programme de développement rural; le Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage nigérien, Mohamed Boucha a tenu signaler que son pays cherche a développer son secteur agricol dans le cadre d’une strtatégie agricole nationale « Initiative 3N », tout en précisant que la république du Niger aspire a bénéficier de l’expérience et de l’expertise marocaine pour booster la cadence du développement

Mohammed Drihem