انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية

انتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية خلفا لعبد الاله بنكيران ، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الثامن للحزب مساء يومه الأحد 10 اكتوبر 2017 .

وخلال عملية التصويت حصل السيد سعد الدين العثماني على 1006 أصوات مقابل 912 لمنافسه إدريس الأزمي ، وبذلك يصبح سعد الدين العثماني امينا عاما جديدا لحزب المصباح ، ليبقى السؤال هو : هل سيحافظ الأمين العام الجديد على موقع حزبه في الخريطة السياسية ؟ ام ان الحزب سيعرف تراجعا لا سيما ان فعاليات الحزب عرفت جدلا حادا سواء خلال البلوكاج ، او خلال قبول سعد الدين العثماني بحقيبة رئيس الحكومة خلفا لبنكيران وهو ما اعتبره بعض مناضلي الحزب طعنا في ظهر بنكيران ؟.