رسالة من مجهول الى السيد المسؤول

يشرفني سيدي المسؤول المحترم أن أحمل قلمي وأكتب الى سيادتكم هذه الرسالة المجهولة لأخبركم عبرها بمجموعة من الأمور الغريبة التي تحدث في ادارتكم، وقبل أن أخوض في التفاصيل لا بد لي أن أحيطكم علما أن هناك مجموعة من الأسباب دفعتني الى كتابة هذه الرسالة بعد تفكير قصير وغير عميق، فأنا الآن جالس في مقهى أحتسي فنجان قهوة ولا أجد ما أفعله، وربما غاضني أحد مرؤوسيكم لأنه رفض أن يخرق القانون من أجل أن أقضي مصلحتي، وربما تجمعني معه مجموعة من الخلافات الشخصية، ولربما ولربما……..

المهم يا سيدي المسؤول، أنني ضقت من هذا المرؤوس، وأصبح لزاما علي أن أتهمه بمختلف التهم المتاحة في هذه الرسالة المجهولة، فمرؤوسكم يمارس الشطط في استعمال السلطة، ومشتبه بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاقتصادي والسياسي ووووو

فباسم حقوق الطفل وحقوق الانسان وكل الحقوق الموجودة في هذا الكون ( مع نفي كل الواجبات)، ألتمس من سيادتكم اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مناسبة وتحريك كل اللجان المحلية والجهوية والمركزية من أجل الوقوف على هاته الاختلالات الغير موجودة، ويكفيني أنني سأكون بعيدا كل البعد عن أي متابعة بعد اثبات براءة المشتكى به من كل التهم الموجهة اليه. كما يكفيني أنني قمت بالتشهير به دون وجه حق.

وعلى أمل أن نلتقي مجددا مع رسالة مجهولة جديدة ، أشكركم السيد المسؤول على حسن تفهمكم.

والسلام

التوقيع : مجهول