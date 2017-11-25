تردي الوضع الأمني بمدينة وجدة موضوع سؤال للنائبة البرلمانية بديعة الفيلالي

وجدة في:23/11/2017

النائبة البرلمانية

بديعة الفيلالي

إلى

السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: في شأن تردي الوضع الأمني بمدينة وجدة.

على إثر الاعتداءات المتكررة التي استفحلت بشكل ملفت خلال الآونة الأخيرة على الأشخاص الأبرياء بواسطة السلاح الأبيض أو بوسائل أخرى بمدينة وجدة ،والتي إن لم تودي بحياتهم ،فإنها تلحق بهم أضرارا بدنية ونفسية عميقة تنعكس سلبا على حياتهم وحياة أسرهم وتعطي انطباعا سيئا لدى الساكنة .

وأمام هذا الوضع المتردي ،والذي يستدعي أكثر من تدخل، وأمام يقظة رجال الأمن – مشكورين – الذين لايألون جهدا في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، رغم شح الموارد البشرية وقلة الآليات التقنية و اللوجيستيكية من أجل تغطية مختلف أحياء المدينة وخاصة الهامشية منها والتي عرفت مؤخرا توسعا عمرانيا مهما ،فإننا نطالبكم السيد الوزير المحترم بدعم مختلف وحدات الأمن بالمدينة بالموارد البشرية الكافية وأدوات اللوجيستيك المتطورة تقنيا تسهيلا لمهامهم النبيلة ودفعهم على التدخل السريع والمباشر في إطار خطط استباقية وإجراءات وقائية قد تعيد للمواطن الوجدي شيئا من الطمأنينة والأمن النفسي .

وفي الأخير سيدي الوزير المحترم، تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

بديعة الفيلالي عضوة فريق حزب الأصالة والمعاصرة .