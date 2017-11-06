المخترعون المغاربة يتألقون بالذهب في كوريا الجنوبية

خلال 3 أيام من المعرض الدولي للاختراعات فاز معرض بيغارام الدولي لتكنولوجيا الطاقة الكهربائية (بيكسبو) من 1 إلى 3 نوفمبر 2017 في غوانغجو، كوريا الجنوبية، فاز العديد من المخترعين المغاربة ميداليات وجوائز وبالطبع شهادات الاعتراف

فاز المخترع الثاني ماجد البوعزاوي، رئيس شركة أوفيد، المعروفة على نطاق واسع من قبل اختراعاته منذ أن كان من الميداليات الذهبية في الهند وسويسرا في الشهر الماضي من شهر أكتوبر، بكأس وميدالية ذهبية ل اختراعه « جهاز ذكي للتغيير التلقائي لتوجيه الألواح الضوئية ». وفاز أيضا بكأس « الجني أو العبقري » ناهيك عن الميدالية البرونزية في اختراعه « مولتيفيو سكرين ». والمخترع البوعزاوي لا تعرف اختراعاته إلا التميز بالذهب أو البلاتينيوم فهو حقاً عبقري متميز وللمزيد من المعلومات ابحثوا عنه في عالم النت. وشحه ملك البلاد في عيد العرش 2016 بوسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس .

من بين هؤلاء المخترعين المتوجين، المغربية الواعدة المهندسة ليلى صدقي من مدرسة المحمدية للمهندسين ، جامعة محمد الخامس، الرباط بميدالية ذهبية وهو تكريم للمرأة المغربية ودورها الرائد في التنمية البشرية. ولقد نالت الذهبية على القيمة العلمية التطبيقية لمشروع سولاردو أو على نحو أدق « نظام الطاقة الشمسية ضوء الألياف الضوئية » وهو مشروع دكتوراه تحت إشراف البروفيسور محمد معروفي بنفس المدرسة المحمدية للمهندسين.

البروفيسور رشيد صلغي من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية جامعة ابن زهر أكادير، والمعروف في قواعد البيانات من خلال العديد من منشوراته (أكثر من 400) وبراءات اختراعه المختلفة للاختراعات المصنفة كأفضل باحث في جامعة عامي 2012 و 2013 وخبير منظمة الأغذية والزراعة. البروفيسور الشاب، فاز بالميدالية الذهبية على بحثه حول منع تآكل الفولاذ اللين بمواد طبيعية كان موضوع براءة اختراع مغربية وأبحاث منشورة في مجلات علمية مع فريق من الباحثين من جامعة ابن زهر وجامعة محمد الأول وجدة. السيد رشيد حاصل على على الدكتوراه من جامعة محمد الأول بوجدة تحت إشراف البروفسور بلخير حموتي مؤسس بعض المجلات العلمية المفهرسة والممنوحة من قبل العديد من الشرف الدولية والعربية وكان شرف زينت من قبل جلالة الملك محمد السادس من قبل وسام فارس في عام 2015. د. صلغي حصل أيضاً على الميدالية الفضية على بحث حول تنقية المياه بتقنية الكهركيمياء بتعاون مع جامعة ريمس الفرنسية.

نعود بالتفصيل إلى المخترعين المغاربة الآخرين الذين أشرقوا أيضا في كوريا الجنوبية، نقتبس لمين لاغسيار من كلية العلوم والتقنيات -FST- (جامعة حسن الأولى في سطات)، وحافظ غريغور من كلية العلوم المغربية (إمسي في الرباط)، وسعدي محمد (مستقل)، وعبد القادر المزوري من كلية العلوم (جامعة ابن طفيل بالقنيطرة).

تهانينا للباحثين المغاربة، تهانينا للجامعات المغربية و عاش المغرب