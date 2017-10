Signature de convention de partenariat entre L’Université Mohammed V de Rabat et la BMCE Bank

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur son environnement socio-économique et de développement des relations de coopération, l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a procédé à la signature de deux conventions de partenariat (cadre et spécifique) avec la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE Bank), et ce, le mardi 03 octobre 2017 au siège de la présidence de l’UM5.

Ces deux conventions ont été signées par le Saaïd AMZAZI, Président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mr. Salim EL MERINI, Directeur Régional Centre Atlantic -BMCE Bank et Mme. Houda SBIHI, Directrice Centrale Gouvernance et Développement Groupe -BMCE Bank.

Selon le département de communication de la Présidence de l’UM5, ces conventions ont pour objectif la définition des modalités de partenariat entre les deux établissements, pour le développement des programmes d’intérêt commun, notamment : assurer un programme de formation au profit des membres du club PME -BMCE Bank, mettre en place d’autres formations et d’échange d’expérience et de savoir-faire entre les deux parties.

Ces conventions visent également à collaborer pour la concrétisation de programmes de recherche convenus, en faisant intervenir les enseignants, les doctorants chercheurs et les professionnels, ainsi qu’à réaliser des études et des enquêtes, à accueillir des stagiaires, à organiser des manifestations scientifiques et professionnelles et à échanger la documentation et les publications.

D’une manière générale ; nous rapporte-t-on ; ces conventions ont pour but la mise en place d’un nouveau type de collaboration qui pourrait se révéler utile à la réalisation de ces objectifs.

A travers ces partenariats L’Université Mohammed V de Rabat entend, persévérer dans son offre de formation initiale de qualité, la professionnalisation des formations proposées et renforcer les capacités et compétences des ressources humaines des entreprises par la formation tout au long de la vie.

Forte de son savoir-faire et de sa participation active dans la dynamique nationale de formation et de recherche, l’université s’engage avec les professionnels à former les jeunes aux métiers de demain et aux nouvelles normes du marché du travail ainsi qu’à la création d’entreprise pour les profils les plus entreprenants.

