منعت السلطات البيروفية في مطار ليما الدولي انفصالية من البوليساريو، تدعى خديجتو المختار(المعروفة ب « منت كينة »)، ، من دخول التراب البيروفي، لانتحالها لصفة ديبلوماسية، وأوضحت مصادر مطلعة أن شرطة الحدود البيروفية في مطار ليما الدولي أوقفت، يوم الأحد 10 سبتمبر 2017 ، الانفصالية خديجتو المختار، ومنعتها من دخول التراب الوطني لدى وصولها إلى مطار العاصمة، وحسب المصادر ذاتها، فإن توقيف الانفصالية جاء بعد أن أدرجت الهيأة الوطنية للهجرة اسمها ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول التراب البيروفي، و تعتبر هذه المرة الثانية في ظرف اقل من شهر- التي تتعرض فيها « منت كينة » للاهانة من طرف السلطات البيروفية بعدما تم منعها من المشاركة في مؤتمر لجنة العلاقات الخارجية لدول أمريكا اللاتينية بالكونغرس البيروفي، من اجل مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية بفنزويلا.

للإشارة، فإن دفاع الانفصالية قام بتقديم دعوى استعجالية من أجل الطعن في القرار، دون جدوى ، علما أن صيغة مقال هذه الدعوى أورد اسم الانفصالية بصفتها سائحة اسبانية حاملة لجواز سفر اسباني ولم يتضمن أية إشارة لأي شكل من أشكال الاعتماد الديبلوماسي، وهو ما يعني أن الانفصالية نفت عن نفسها مرة أخرى الصفة الديبلوماسية التي تنتحلها.

وعلى إثر هذا التوقيف قامت الانفصالية بتقديم استعطاف لرئيس الهيأة الوطنية للهجرة، من أجل التماس رفع قرار المنع الصادر ضدها، حيث وصفت فيه نفسها بكونها مواطنة اسبانية تحمل جواز سفر اسباني، مما يجعلها متناقضة مع ادعاءاتها الكاذبة بشأن كونها ممثلة للكيان الوهمي.وحسب اخر المعلومات فان الخائنة المدعوة خديجتو المختارمازالت في حالة اعتقالولا يستبعد تقديمها للعدالة ، خصوصا وانها انتحلت صفة سفيرة دون الحصول على أي اعتماد ديبلوماسي وقامت بأنشطة سياسية مخالفة لقوانين الهجرة المعمول بها، بل وتعدت ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

يدكر انه بطرد الانفصالية من البيرو تكون عصابة البوليساريو قد تلقت صفعة اخرى في ظرف وجيز ،بعد حادث العاصمة الموزمبيقية مابوتو ، عندما تم منع الوفد الصحراوي من المشاركة في القمة الاقتصادية اليابانية- الافريقية.

محمد علي مبارك