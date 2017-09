CINQ MENTORS HIP HOP AMERICAIN AU FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES URBAINES DE MEKNES

ET AU FESTIVAL L’BOULEBART 2017

Cinq mentors hip hop américains : Konshens the MC, DJ Zephyr Ann, Edson B-Boy House Magana, Klevah et le MC Kane Smego, sont en visite au Maroc depuis le 07 septembre 2017 pour animer des ateliers à Meknès dans cadre du Festival International des Cultures Urbaines, et à Casablanca en marge du Festival L’BOULEVARD 2017.

Ces artistes itinérants du programme NEXT LEVEL dont le séjour au Maroc se prolongera jusqu’au 21 septembre 2017 donneront également deux représentations gratuites et ouvertes au publicnotamment :

· À Meknès, le jeudi 14 septembre à 19h00, à l’Institut Français de Meknès.

· À Casablanca, le mercredi 20 septembre à 16h00, à Dar America.

NEXT LEVEL est un programme sponsorisé par le Bureau des Affaires Éducatives et Culturelles du Département d’État des États-Unis d’Amérique, en collaboration avec le Département de Musique de l’Université de Caroline du Nord au Chapel Hill et le Meridian International Center.

C’est un programme d’échange international visant à promouvoir l’interculturalité, l’engagement social et l’esprit d’entreprise chez les communautés défavorisées, les jeunes en particulier. Grace à des collaborations multidisciplinaires de hip hop et de danse, des équipes d’artistes et performers américains, (DJs, B-Boys / B-Girls ou MCs), dirigent des programmes d’échange de plusieurs semaines dans différents pays.

Au cours de ces échanges, des mentors de hip hop donnent des concerts publics, des performances interactives avec des musiciens locaux, des conférences, des ateliers et des jam sessions avec les communautés locales.

En plus d’envoyer des artistes américains à l’étranger, NEXT LEVEL invite six artistes internationaux à participer à un programme de développement professionnel aux États-Unis, afin de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir des producteurs de musique. MOHAMMED DRIHEM

Kane Smego est le chef de file de NextLevel au Maroc. Poète, éducateur, et acteur associatif, il a participé et dirigé de nombreux programmes aux Etats-Unis et dans 5 continents. Il enseigne un cours d’Histoire Orale à l’Université de la Caroline du Nord. Il s’était illustré dans le premier album de King Mez, MyEverlastingZeal(qui a remporté un Grammy). Il s’est produit avec NextLevel au Zimbabwe, en Thaïlande, et au Brésil. Smego a aussi collaboré avec J. Cole, Soundtrakk, et a récemment créé le Spotify Viral Top 50 présent sur l’album “NorthCack” avec un autre artiste du programme NextLevel, G Yamazawa

Edson Magana Danseur Edson “Bboy House” Magana est un danseur mexicain spécialiste du breakdance et professeur de l’histoire du hip hop. Il a cofondé « Furious Style Crew » une organisation qui connecte des danseurs, chanteurs, et peintres du hip hop engagés socialement.

Edson Magana voyage dans le monde pour enseigner et développerles programmes pourles jeunes. Il fait aussi office de juge dans des compétitions mondiales de hip-hop. Il est diplômé en Art et Psychologie/Sociologie de l’Université d’Arizona.

Shasta “Klevah” Matthews est une artiste de hip hop qui vient de Champaign, IL. En vraie adepte de la culture hip hop, Klevah parle, crée, et vit à travers le hip hop. Elle utilise son don pour discuter de sa jeunesse difficile et partager ses idées avec un public jeune tout en prônant la liberté. Elle aussi collabore avec des groupes comme TheGr8Thinkaz et Mother Nature.

Tarik “Konshens the MC” Davis de Washington D.C., est parolier et professeur de hip hop ainsi qu’un défenseur de la jeunesse. Il est membre, conseiller, et artiste enseignant à L’Académie des Grammys. Il est également MC pour « Classically Dope » une formation qui fusionne paroles de hip hop et musique classique.

Zephyr Ann Dolesest DJ et enseignante, sa musique s’intéresse aux maux sociaux. Elle est influencée parle hip hop mais aussi par l’histoire de la musique ce qui lui confère un style unique. Elle a collaboré avec des artistes tels que Tony Humphries, J.Rocc et KarriemRiggins.En tant qu’artiste enseignante, elle reconnait la puissance de la musique en tant que moyen d’expression pour les jeunes.