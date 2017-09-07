وزارة التربية الوطنية تطلق الخدمة الالكترونية انصات لتلقي الشكايات والاستماع الى الملاحظات

بلاغ صحفي

انطلاق الخدمة الإلكترونية « إنصات »

تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنات والمواطنين، أن الخدمة الإلكترونية « إنصات « ستنطلق يوم الخميس 7 شتنبر2017.

وقد وضعت الوزارة هذه الخدمة رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات بخصوص ما يمكن أن يعرقل انطلاق الدراسة في وقتها المحدد في المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية2018-2017.

ويمكن ربط الاتصال بهذه الخدمة مباشرة من خلال الرقم الأخضر 0800001122 من الاثنين

إلى الجمعة حسب أوقات العمل الرسمية، أو تسجيل الشكايات والملاحظات عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma .

كما يمكن للمواطنات والمواطنين تتبع مآل شكايتهم باستعمال الرمز الذي سيحصلون عليه عبر الهاتف أو مباشرة بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد مضمون الشكاية بالنسبة للشكايات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.