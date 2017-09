Communiqué relatif aux agressions physiques et sexuelles perpétrées sur une jeune femme qui selon les médias serait en situation de handicap mental dans un bus de transport public

Casablanca le 22 Août 2017

Nous unions, collectifs, réseaux, associations et citoyens signataires de ce communiqué, sommes profondément choqués par l’information qui a circulé sur la toile et dans les différents médias. En effet, une vidéo qui circulé depuis deux jours a montré des jeunes déchainés faisant subir des violences et des agressions sexuelles à une jeune femme en situation de handicap mental dans un bus de transport public à Casablanca.

Aussi, nous dénonçons ces actes sauvages et exprimons notre profonde inquiétude à cause de la multiplication des cas de violence orientée vers les filles et les femmes en situation de handicap en général et celles ayant un handicap mental en particulier.

Nous annonçons également que les données récoltées démontrent que la jeune femme en question est née en 1993, qu’elle habite à Casablanca et qu’elle a un handicap mental. Cette femme a déjà subi plusieurs viols, et d’après les révélations publiées, elle a un fils âgé de cinq ans issu d’un de ces viols.

Les signataires de ce communiqué annoncent qu’elles :

1- S’indignent de toute forme de silence, de complicité passive ou active, ou normalisation avec ce genre de comportement ;

2- Condamnent toute forme de violence à l’égard des filles et femmes en situation de handicap ;

3- S’insurgent contre toute forme d’agression à l’égard des filles et des femmes sous prétexte de leur tenue vestimentaire ou leurs habitudes de vie ;

4- S’adressent aux autorités publiques avec les questionnements suivants :

– Quelles sont les mesures entreprises pour protéger les filles et femmes en général et celles sans logement, sans revenu digne, sans famille ou soutien ?

– Quelles sont les mesures d’urgence et les mesures structurelles entreprises pour prévenir et éradiquer le phénomène de violence à l’égard des filles et des femmes handicapées ?

Aussi, suite à ce drame qu’a vécu cette jeune femme, nous appelons les autorités publiques à :

– S’assurer des conditions socio-économiques dans lesquelles vit cette dernière et de mettre tout en œuvre pour lui assurer les conditions d’accès à une vie digne et une réelle protection sociale et juridique.

– Garantir la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées notamment les articles : 5-6-15-16 et 17

– Mobiliser les instruments institutionnels et constitutionnels autonomes qui sont mandatés pour la protection des droits de ces femmes ;

Pour conclure, nous insistons sur l’importance du travail collaboratif de toutes les forces vives de notre pays en vue de promouvoir et protéger les droits des filles et femmes en situation de handicap notamment celles qui ont un handicap intellectuel. Nous appelons également les médias à assumer leur rôle dans la lutte contre les stéréotypes et les perceptions négatives à l’égard des femmes en situation de handicap et l’élimination de la terminologie et mots stigmatisant les personnes en situation de handicap à l’instar de : attardé, incapable ….