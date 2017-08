FESTIVAL DE LA VILLE D’AZROU : UN EVENEMENT ARTISTIQUE QUI VAUT LE DETOURS

En célébration de la fête de la jeunesse et celle de la révolution du Roi et du Peuple, le conseil de la collectivité territoriale d’Azrou en partenariat avec la Province d’Ifrane et l’Association Forum Ifrane pour la culture et le développement organise la Première édition du Festival d’Azrou sous le thème ; « Ahazij Al Atlas » et ce ; du 18 au 20 Aout 2017.

Au programme de cette première édition du Festival de l’émeraude de l’Atlas qu’est la ville d’Azrou, trois soirées artistiques avec en tète d’affiche, l’artiste Mouslim pour la soirée d’ouverture, le groupe Mazagan pour la soirée du samedi et enfin, l’orchestra Mounir pour la clôture de cette édition 2017 du festival d’Azrou en plus de bien d’autres artistes et troupes folkloriques d’amazigh, de Gnawa et de Aissawa qui animeront ces différentes soirées aux cotés des tète d’affiches en question.

Aussi, les organisateurs de ce premier festival d’Azrou ont concocté une série d’activités et d’animation quotidienne pour garnir le séjours des visiteurs de cette belle localité oubliée au cœur du Moyen Atlas et des autochtones et portent sur l’organisation d’une fantasia, une course de vélo tout terrain, une course sur route, un tournois de foot Ball féminin et un concours du jeu d’échec.

Pour les initiateurs de ce nouveau-né de l’animation touristique dans la province d’Ifrane ; ce festival culturel se veut être un moment de partage et de rencontres les plus diverses où des gens de passage, des poètes et des artistes s’approprient l’espace durant la période estivale et un moyen de promotion et de développement socio-économique de la ville d’Azrou.

Située au carrefour routier stratégique des villes impériales reliant Fès à Marrakech via la plaine de Tadla par Khénifra et Méknes à Erfoud et Errachidia via le Moyen Atlas et le Haut Atlas par Midelt ; la ville d’Azrou se présente comme une émeraude dans un écrin vert bordée de superbes montagnes vertes qui lui confèrent un charme particulier au cœur du Moyen Atlas.

Le visiteur de cette ville sera stupéfié par l’architecture typique de ses habitations où le bois est omniprésent. La qualité urbaine d’Azrou porte en effet le cachet du style européen (toits en tuile vert ou rouge brique). Les maisons sont construites en pisé et couvertes de tuiles rondes. Sa coopérative artisanale, présente aux visiteurs des tapis berbères de belle qualité, des poteries et des objets en bois de cèdre. À ce propos, il est à noter que les tapis berbères d’Azrou, précisément des Béni M’Guild, sont des tapis dits « laine sur laine ». Le matériel utilisé pour la chaîne et les fils de trame est presque toujours constitué de laine brune ou noire. Ces tapis ont une teinture garantie. Les uns, de couleurs vives, ont un fond ocre ou rouge, comme la terre du Moyen Atlas, et sont généralement rasés. Les autres, à fond blanc, sont plus rares; discrètement rehaussés d’ocre ou de brun. Ces deux catégories de tapis ont en commun leur dessin exclusivement géométrique et l’absence de motifs d’encadrement.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que si l’art de la statuaire s’épanouisse aussi à Marrakech et à Tanger, c’est à Azrou qu’a été créé le premier atelier de sculpture. La matière première utilisée par les artisans est le cèdre, l’acajou et le noyer. Afin d’éviter que le bois ne se détériore, celui-ci est stocké pendant plusieurs années avant d’être travaillé. Les sculpteurs façonnent en moyenne deux pièces par jour lorsqu’il s’agit de petits animaux. Les pièces plus massives demandent environ une semaine de travail.

En visitant cette ville, laissez-vous tenter par la découverte de ses alentours. La beauté du paysage vaut le détour. Au sud-ouest de la ville, surgissent des sources vauclusiennes dans lesquelles on verra de nombreuses truites. Ces sources qui coule d’Oum Rabii le plus grand fleuve du Maroc sont accessibles à pied (10 min). En poursuivant vers le sud jusqu’à Khénifra, la route traverse une forêt de chênes et de cèdres. Au sud-est, par la route de Midelt, puis par une piste sur la gauche à 8 km, on accède au célèbre cèdre Gouraud, haut de 40 m. Ce cèdre de l’Atlas porte le nom d’un colonel français qui fut Résident général en 1917. Les cèdres sont admirables pour leur forme large et conique. Continuez la piste et tournez vers le Michliffen. Une petite station de ski à 2000 m d’altitude, très fréquentée en hiver.

MOHAMMED DRIHEM