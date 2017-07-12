تهنئة بمناسبة نيل المهندسة مريم شركي لشهادة الدكتوراه في علوم المهندس

شهدت المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يومه الثلاثاء 11 يونيو 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا مناقشة أطروحة جامعية للحصول على درجة الدكتوراه : تخصص هندسة المعلوميات في موضوع :

« Conception et réalisation d’une plateforme de gouvernance des systèmes d’information à base des WIO, du Web sémantique et des SMA ».

تحت إشراف كل من الدكتور هشام مضرومي مدير المدرسة ، والدكتور عادل السيوطي أستاذ بالمدرسة الملكية البحرية . وقد ناقشت الأطروحة اللجنة العلمية المكونة من : السيدة والسادة

ـ الدكتور حميد الوردي رئيسا / ـ الدكتور حميد النحلة ممتحنا / الدكتور عبد الله لخويلي مقررا / ـ الدكتورعبد الكريم عمومو مقررا / ـ الدكتور هشام البهجة مقررا/ الدكتورة سهام بنحدو ممتحنة .

وبعد المناقشة التي دامت زهاء ثلاث ساعات ، اختلت اللجنة للمداولة، وقررت منح المترشحة مريم شركي ــ من وجدة ــ شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة .

ووجدة سيتي اذ تغتنم هذه المناسبة السعيدة تتقدم الى الاستاذ محمد شركي ـ مفتش متقاعد ــ باصدق عبارات التهاني ، وللدكتورة مريم التوفيق والنجاح والمزيد من التألق العلمي ، معتبرين انجازها الكبير هذا تشريفا لمدينة وجدة بصفة خاصة وللجهة الشرقية بصفة عامة

.