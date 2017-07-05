الاستعدادات على قدم وساق لانجاح الدورة التانية للمهرجان الدولي لافران
البعد المحلي حاضر بقوة وكثافة ضمن فعاليات هده الدورة
تشهد مدينة افران خلال هده الايام استعدادات مكثفة خاصة على مستوى الاماكن التي ستحتضن فعاليات الدورة التانية للمهرجان الدولي لافران كفضاء ارز بلادي التي نصبت به المنصة الكبرى التي ستستقبل سهرات المهرجان ايام 7-8-9 يوليوز او ساحة التاج التي ستحتضن مجموعة من الانشطة. وتجدر الاشارة ان هده السنة ستعطى للبعد المحلي اهمية كبرى سواء من خلال المواضيع والمشاركة في تنظيم جولات بالمنطقة للتعريف بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها الاقليم اومن خلال المشاركة المكثفة للفن الامازيغي .دون اغفال الانشطة الموجهة للطفولة والشباب
1 Comment
من الواضح من خلال برنامج المهرجان ان ليس هناك اي اهتمام بالبعد المحلي و الأطلسي, اقصاء الفن الامازيغي من المنصة الرئيسية بفضاء ارز بلادي و اعتباره دون مستوى باقي النفانين المشاركين في السهرات الفنة عربون على اهمال البعد المحلي