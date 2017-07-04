وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنظم منافسات الدورة الخامسة والعشرين للأولمبياد الإفريقية في الرياضيات‎

بلاغ صحفي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية-، بشراكة مع الاتحاد الإفريقي للرياضيات والمدرسة العليا للأساتذة-جامعة محمد الخامس-، ما بين 3 يوليوز 2017 إلى 6 منه، الدورة الخامسة والعشرين للأولمبياد الإفريقية في الرياضيات، بفضاءات المدرسة العليا للأساتذة ومركز التكوينات والملتقيات الوطنية بحي النهضة – الرباط.

وسيشارك في هذه الدورة 10 دول إفريقية من خلال فرق تتكون من 6 تلاميذ تقل أعمارهم عن 20 سنة ولا يتجاوز مستواهم الدراسي التعليم ما قبل الجامعي.

وستعرف هذه الدورة، لأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة العلمية، اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين، بحيث أن كل فريق يتكون لزوما من 3 إناث و3 ذكور.

وسيستفيد المشاركون، إلى جانب أنشطة التباري العلمي، من برنامج ترفيهي يتضمن زيارات استكشافية لمآثر مدينة الرباط ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.