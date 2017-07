FESTIVAL INTERNATIONAL D’IFRANE :

LOIN DE TOUT PLAIDOYER PRO DOMO, LA VILLE D’IFRANE

FIERE DE SES COMPETENCES LOCALES QUI ONT REUSSIE

LA QUINZAINE TOURISTIQUE DES ANNEES 70/80 ET LE FESTIVAL TOURTITE ASSASSINE EN 2016 APRES SA 9ème EDITION

REFUSE LA TUTELLE ET L’ESPRIT FESTIVALIER MERCANTILE.

Comme annoncé sur ces mêmes colonnes de nos précédentes éditions ; la ville d’Ifrane sera au rendez-vous du Vendredi 07 au Dimanche 09 Juillet 2017 avec la 2ème édition du Festival International d’Ifrane organisé par la Province d’Ifrane et l’Association Fès Saïs tutrice du nouveau-né « Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement » -AFICED- son partenaire local.

A cette occasion et loin de tout plaidoyer Pro Domo – comme se plait de le dire Mr Driss Alaoui Mdaghri qui a bien voulu nous accorder cette interview-. Nous tenons à rappeler à qui veut l’entendre ici que la ville d’Ifrane fière de ses compétences locales qui ont réussi avec brio aussi bien les différentes éditions de la « Quinzaine Touristique d’Ifrane » des années 60/70 que les 09 éditions du Festival International TOURTITE assassiné l’an dernier à la veille de sa 10ème édition par la création du dit Forum ; refuse la tutelle et condamne ce nouvel esprit mercantile de la nouvelle version du Festival International d’Ifrane

Dans cet esprit, nous leur rappelons aussi que contrairement à la déclaration du nouveau président du nouveau Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement lors de la conférence de presse du Samedi, les compétences locales de la ville d’Ifrane ont toujours su organiser et bien réussir les différents grands événements qui ont marqués l’histoire de la ville en ne comptant bien sûr que sur ses propres moyens et ses compétences soutenues et encouragées aussi bien par les autorités locales et provinciales que par le Syndicat d’initiatives et du tourisme d’antan et par la majorité des promoteurs touristiques et des commerçants qui en bénéficient d’un façon direct ou indirect sans jamais solliciter ni le parrainage ni la tutelle d’une autre association comme le fait de nos jours le FORUM.

Ceci etant dit, nous tenons a signaler qu’après la réussite du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde entre autres festivals organisés par l’Association Fès Saiss dans la capitale spirituelle Fès et compte tenu de l’image de marque de l’Association Fès Saiss, on constate que cette dernière a fait son entrée dans la ville d’Ifrane pour organiser le « Festival International d’Ifrane » en partenariat avec le tout nouveau-né qu’est le « Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement » (AFICED) en question créée il y’a juste un an.

A ce sujet et pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat et sur les nouveautés et perspectives du Festival International d’Ifrane dans sa nouvelle version, nous avons abordé Mr Driss Alaoui Mdaghri nouveau président de l’Association Fès Saïs qui a bien voulu nous accorder cette interview :

Ma première question: Pourquoi le choix du nouveau-né AFICED et non pas L’association Tourtite pour la promotion des activités culturelles, artistiques et sportives et la préservation du patrimoine des villes de montagne qui a déjà à son palmarès 9 éditions du « festival international Tourtite d’Ifrane » (la 9ème a été organisée du 6 au 9 août 2016 sous le thème : La nature au carrefour des cultures) pour nouer ce partenariat et renforcer les acquis et l’expérience du Festival Tourtite qui s’est retrouvé ainsi asphyxié ; si j’ose dire ; par le nouveau « Festival International d’Ifrane » qui s’est emparé d’un bon nombre de sponsors surtout institutionnels qui ont toujours soutenus TOURTITE depuis sa naissance ?

Réponse : Voilà une bien longue question sous forme de plaidoyer pro domo. Je n’ai bien évidement rien contre l’association dont vous parlez, sauf que venant d’être élu à la tête de l’Association Fès Saiss, je n’ai pas assez de recul pour avoir une opinion à exprimer. Quant à AFICED c’est l’association locale qui a été choisie pour collaborer avec nous et nous le faisons dans un esprit de partenariat positif. Je suis persuadé qu’elle saura donner une impulsion utile à l’action culturelle, artistique et sportive à Ifrane.

Question : Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association Fès Saiss et l’AFICED en collaboration avec la province d’Ifrane organisent cet été la 2ème édition du Festival International d’Ifrane sous le thème «les Chants des Cèdres». Quels seront les moments forts de cette nouvelle édition ?

Réponse : Je suis tenté de dire que tous les moments sont forts car Le Festival dure trois jours seulement et limiter les moments forts à deux ou trois serait un petit peu impropre. Cela étant, on peut mettre en exergue la programmation musicale quotidienne avec des stars connues et appréciées au Maroc et ailleurs. De plus la programmation d’activités liées au concept « Come To My Home » de la « Fondation des Cultures du Monde », comme le tournoi d’échecs, les sorties et activités ludiques diverses donnera plus d’éclat au Festival. Enfin le Forum scientifique sue « L’Environnement, la Montagne, la Spiritualité » organisé avec l’Université Al Akhawayn permettra de débattre de questions d’importance cruciale pour la région et pour le Maroc.

Question : Quel est l’apport de la seconde édition du festival international d’Ifrane pour cette ville sur le plan économique et promotionnel sachant qu’on avait reproché à sa première édition et entre autres défaillances le fait d’avoir ignoré les compétences et les artistes locaux de la province d’Ifrane et de la région du Moyen Atlas et sa lutte contre le développement économique de la cité où le secteur de la restauration surtout s’est vu combattu par l’implantation du grand « chapiteau restaurant des Masters chefs » à la place de la couronne et des « restaurants ambulants » genre Jamaa Lafna de Marrakech installés à la place de la Poste ?

Réponse : Voyons, il faut faire preuve d’esprit d’ouverture. Mais, il reste vrai qu’il faut associer au maximum les compétences locales à tous les niveaux. J’en fais, en tout cas, un axe stratégique de mon implication dans toute la mesure du possible pour cette édition et encore plus lors des prochaines éditions.

Question : Comme vous l’avez dit lors de votre conférence de presse de samedi dernier, l’association Fés Saiss est une association de toute la Région. Quelle est alors la vision stratégique de Mr Driss Alaoui Mdaghri président de l’Association Fès Saiss pour réussir cette nouvelle politique d’ouverture de son association sur toute la Région de Fès Méknès en général et sur la ville d’Ifrane et sa province en particulier ?

Réponse : Visiter, rencontrer, parler et consulter tous ceux qui sont en mesure d’apporter quelque chose d’utile et de durable à la région sur les plans culturels et artistiques sans arrières pensées, avec honnêteté et avec compétence.

Question : Votre mot pour la fin ?

Réponse : Il faut que chacun fasse preuve d’un engagement profond et sincère au service de la communauté. C’est la seule voie possible du développement.

Entretien Réalisé

Par Mohammed Drihem