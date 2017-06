FLASH-INFO D’IFRANE OPERATION « RAMADAN 1438 »

Dans le cadre de l’Opération de soutien alimentaire : « Ramadan 1438 » organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et dont le coup d’envoi a été donné à Fès par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, samedi dernier au quartier Tarik I à Fès ; le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid a procédé lundi 29 mai dernier à la distribution de denrées alimentaires au profit de quelques 400 bénéficiaires issus des couches sociales les plus déshéritées au niveau de la commune Rurale de Dayet Aoua.

Au niveau de toute la Province d’Ifrane, cette Opération « Ramadan 1438 » qui est une action de générosité, hautement significative en ce mois béni et qui traduit la sollicitude et l’engagement constants du Souverain envers les personnes démunies en consacrant les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine a touché un totale de 3700 bénéficiaires répartis sur les différentes collectivités rurales de la province comme détaillé dans le tableau ci-après qui pose plus d’une question sur l’exclusion des familles déshéritées de la Collectivité locale d’Ifrane relevant du Pachalik d’Ifrane de cette opération Royale ??????

Pachalik ou Caida Collectivité locale Total des bénéficiaires

Pachalik d’Azrou Azrou 500

Caida de Ain Leuh

Ainleuh 269

Sidi El Makhfi 280

Caida d’Oued Ifrane Oued Ifrane 251

Caida de Timahdite Timahdite 800

Caida d’Iraklaouene

Bensmim 300

Tigrigra 500

Caida de Tizguite Tizguite 400

Caida de Dayet Aoua Dayet Aoua 400

TOTAL DES BENEFICIAIRES 3700

OPERATION IFTAR RAMADAN 1438 A IFRANE

Dans le cadre de ses activités à caractère social et caritatif, l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’environnement et la Promotion de l’Ecotourisme avec le concours de quelques bienfaiteurs locaux organise sa nouvelle édition de l’OPERATION IFTAR RAMADAN au titre de l’année 1438 hé.

Une centaine de personnes dans le besoins surtout parmi les ouvriers travaillant dans les différents chantiers de réalisations des projets que connait la ville d’Ifrane bénéficient d’un FTOUR quotidien préparé a leur intension par les membres de l’Association dans les locaux du Centre de Développement des Compétences Féminines relevant de l’Association des Amis du Val d’Ifrane.