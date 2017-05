Réunion du Comité Directeur National chargé de la

Prévention et de la Lutte Contre

les Incendies des forêts.

Le Comité Directeur chargé de la Prévention et de la Lutte Contre les Incendies des forêts a tenu sa réunion annuelle mercredi 03 mai 2017 dernier au siège du Centre National de Gestion des Risques Climatiques Forestiers, sous la présidence de Abdeladim LHAFI ; Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification et en présence de tous les partenaires dont notamment et surtouts les hauts responsables de la protection civile, de la gendarmerie Royales, des Forces auxiliaires et des forces armées royales .

Après la présentation du bilan des incendies de forêts et les enseignements dégagés durant l’année 2016 ; l’assistance a discuté les principales composantes du programme d’action de l’exercice 2017.

Selon le bilan ainsi présenté , il ressort que le nombre d’incendies et des superficies touchées par les incendies de forêts (2585 hectares pour 422 incendies déclenchés) a enregistré une certaine limitation, soit une moyenne de 6 ha par incendie et qu’à titre de comparaison, l’analyse des données d’incendies durant les 20 dernières années, et précisément en comparant les statistiques enregistrées durant la période 1997-2006 avec celle de 2007-2016, fait ressortir les conclusions principales suivantes :

Le nombre de feux a augmenté de 10% (de 415 à 455 incendies) ;

La superficie incendiée a diminué de 23% (de 3700 ha/an à 2850 ha/an). Elle a même diminué de 51% durant les 4 dernières années 2013-2016, pour atteindre seulement 1812 ha/an;

La superficie des essences nobles (formations arborées) incendiée a diminué de 45% (de 72% à 40%) ;

La superficie moyenne par incendie a diminué de 25% (de 8 ha à 6 ha/incendie).

Parmi les pays du pourtour méditerranéen, le Maroc enregistre un faible taux de surface incendiée (2585 ha) par rapport à la surface forestière totale du pays et ce grâce aux efforts déployés par les différents départements concernés en matière de surveillance, de détection et d’intervention qui ont permis une baisse significative des superficies brulées.

En effet, du 1er Janvier 2016 et selon les estimations disponibles d’EFFIS (Système Européen d’Informations sur les Feux de forêts), les superficies forestières endommagées par les incendies en Espagne, au Portugal, et en Algérie sont respectivement de 65 816 ha, 160 490 ha et 13 414 ha.

Abordant le second point retenu a l’ordre du jour de cette importante réunion , le comité directeur a décliné les différents volets de la stratégie adoptée pour la prochaine campagne afin d’agir à la fois sur la maîtrise des feux à travers la politique de prévention des risques et au niveau de l’action opérationnelle (renforcement de la détection précoce des départs de feux, des moyens humains mis en place -1250 guetteurs- et les moyens matériels notamment aériens -5 avions Canadairs-).

Un budget total de 184.200.000 de dirhams est alloué au programme 2017 de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, qui se décline en plusieurs actions préventives (s’attaquant aux causes des départs et extensions des feux de forêts) et opérationnelles. Il s’agit essentiellement, des travaux d’entretien de tranchées pare-feu, d’aménagement de points d’eau, de l’ouverture et de la réhabilitation de pistes forestières, de la construction et de l’entretien de postes vigies et de la mobilisation de guetteurs pour l’alerte des départs de feux.

A la fin de la réunion, le comité a approuvé le plan opérationnel préventif (tranchées par feu, point d’eau, débroussaillage des abords des forêts, etc…) et a recommandé une veille rapprochée dans la mise en œuvre du plan d’action 2017 en concentrant l’effort sur le volet de la prévention afin d’empêcher les départs de feux, en complémentarité avec l’approche d’intervention anticipée, avec l’alerte précoce et le pré-positionnement des équipes de lutte selon les quatre niveaux prévus dans le Plan Directeur en fonction de la gravité de l’incendie.

Ceci dit, nous osons espérer que cette réunion puisse faire école pour toutes les provinces du Royaume et notamment pour le Comité Directeur Provincial d’Ifrane chargé de la Prévention et de la Lutte Contre les Incendies des forêts dans la Province d’Ifrane connue par sa très grande richesse forestière qui doit etre préservée des incendies de forêts a l’instar des années passées.

Mohammed Drihem