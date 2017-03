LES BENEFICIAIRES DES PROJETS INITIES DANS LE CADRE DU PROGRAMME (PPI-OSCAN) EN FORMATION DE SUIVI ET EVALUATION A IFRANE

Dans le cadre du Programme de Petites Initiatives (PPI) pour les Organisations de la Société Civile (OSC) d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN) initié au Maroc par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le HCEFLCD, une session de formation en matière de suivi et d’évaluation a été organisée du 2 au 5 mars 2017 dans la capitale écologique Ifrane au profit des dirigeants des 10 association nationales bénéficiant du soutien financier par l’UICN dans le cadre d’une convention de partenariat cadre signé par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) et la dite Union (UICN)

Cette session a connu une interactivité importante basée des cas concrets des projets menés par les différentes associations présentes avec un zoom sur le cas du projet de la Fédération Marocaine de Pêche de Loisir (FMPL) comme étude de cas pour tester les outils de suivi et d’évaluation depuis la conception du projet jusqu’aux dernières réalisations actuelles.

Dans cette perspective d’étude de cas en effet, une sortie sur le terrain a été réalisée le 3 mars 2017 au niveau du lac Aguemguem site du projet de la FMPL relevant du territoire de la Collectivité locale de Tizguite pour voir les réalisations sur le terrain et procéder à la vérification des indicateurs et des étapes du projet dans son ensemble. Ce cas d’étude a permis aux formateurs et aux participants d’engager des discussions avec les membres de la Fédération, les riverains bénéficiaires des retombées du projet et autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre.

Apres présentation et analyse des expériences et des attentes des uns et des autres lors de la première journée, les participants à cette formation ont développé, en petits groupes, une démarche indicative d’évaluation de leur projet avant de faire connaissance avec les concepts et considérations générale concernant l’environnement et développement durable et l’évaluation intégrée de l’environnement et avec la définition et les approches du Suivi-évaluation, ses objectifs (gestion, redevabilité apprentissage et capitalisation) et ses différents champs et niveaux et notamment avec la conception et la mise en place d’un dispositif de Suivi-évaluation avec redéfinition des stratégies et du cadre logique illustrée par des cas et notamment la définition de la chaîne de résultats, l’élaboration du cadre de mesure des performances du projet, la définition des indicateurs de performance, La collecte des données et leur analyse quantitative et qualitative et finir par l’évaluation des projets associatifs en se basant sur les ifférents types d’évaluation et les attentes des différents acteurs ainsi que sur les questions clés de l’évaluation : pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité et les méthodes et outils d’évaluation des projets associatifs dont notamment : L’analyse multicritères AMC avec étude de cas et l’analyse coût-efficacité avec étude de cas

A noter que le Projet initié par la FMPL objet d’étude de cas et de la sortie de terrain concerne l’aménagement et de la gestion du plan d’eau d’Aguemguem qui a fait objet d’une demande d’amodiation du droit de pêche au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Cet ambitieux projet visant le développement et la vulgarisation de la pêche écologique selon un règlement intérieur qui sera élaboré par la FMSL pour la pratique de cette pêche écologique dans la lac d’Aguemguem porte sur l’aménagement le site du lac d’Aguemguem et mise en place d’un centre, l’installation de mobiliers urbains dans des aires de repos, la mise en place des structures de gestion du plan d’eau par la FMPL et la mise en place d’un programme régulier de suivi et de gestion des activités au sein du plan d’eau.